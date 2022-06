„Sie. Szenen des Unbehagens“ von Kay Dick: Vergessen, wiederentdeckt, und aktueller denn je

Schauspieler und Musiker durften nicht auftreten. Buchmessen wurden abgesagt, Museen geschlossen. Sieht man vom Gastgewerbe mal ab, trafen keine Branche die Corona-Lockdowns so hart wie den Kulturbetrieb. Die Pandemie hat aufgezeigt, welchen geringen Stellenwert Kunst in unserer Gesellschaft zu besitzen scheint. Das ist einer der Gründe, warum dieses Buch gerade jetzt wiederentdeckt wird.

Der Roman „Sie. Szenen des Unbehagens“ handelt von einer Welt ohne Kunst

Als die englische Autorin und Verlegerin Kay Dick (1915-2001) den Roman „Sie. Szenen des Unbehagens“ 1977 veröffentlichte, war er ein Flop. Keiner interessierte sich dafür. Im Sommer 2020 aber fiel einem Literaturagenten ein gebrauchtes Exemplar des Büchleins in einem Oxfam-Laden im englischen Bath in die Hände. Der Boden war bereitet.

Jetzt erscheint es (übersetzt von Kathrin Razum) erstmals auf Deutsch und die Aufmerksamkeit ist groß, entwirft Kay Dick, die als Journalistin und erste weibliche Verlagsleiterin bei P.S. King & Son eine der schillerndsten Gestalten des Londoner Literaturbetriebes war, doch das dystopische Szenario einer Welt ohne Kunst.

In Sequenzen, die zusammen ein Ganzes ergeben, erzählt sie von einer dunklen Besatzungsmacht, die nicht weiter umschrieben immer nur als „Sie“ bezeichnet wird. An der englischen Küste okkupiert „Sie“ das Land und verfolgt die dort angesiedelten Künstler.

Nachts werden Bücher aus Häusern geraubt. Bilder verschwinden von den Wänden. Das Malen und Musizieren ist verboten. Türme vor der Küste sollen überwachen, dass alle sich an die Vorgaben halten. Kulturscheunen werden niedergebrannt. Gedichte ins Feuer geworfen. Ateliers mit Brettern vernagelt. Künstlern die Augen ausgekratzt. Kommunikation ist zu unterbinden.

Die Sprache von Kay Dicks Roman erinnert an einen Text von Franz Kafka

Das Fernsehen soll die Leute ruhigstellen. Nonkonformismus gilt auf einmal als Krankheit. „Und jegliche persönliche Note muss getilgt werden.“ In „Zufluchtsheimen“ wollen „Sie“ die Menschen an den Identitätsverlust gewöhnen. Wer Gefühle haben will, muss sich selbst verletzen, damit das noch legal ist. Alle haben Angst.

Anfangs erschienen noch Parodien in der Presse. Jetzt schreibt niemand mehr über „Sie“. „Wäre es nicht besser, ihnen die Stirn zu bieten?“, fragt ein Künstler. Ein anderer antwortet: „Es geht ums Überleben, nicht um Selbstmord.“ Also ziehen sich alle in ihren Elfenbeinturm zurück.

Während die Naturschilderungen der Küste naturalistisch erscheinen, sind die Beziehungen zwischen den Figuren seltsam unbestimmt. Im Zentrum steht eine Erzählerin, wohl eine Schriftstellerin, sie hält alles zusammen. In den einzelnen Szenen hat sie verbotenerweise Kontakt zu immer anderen Künstlern.

Die reduzierte Sprache mutet kafkaesk an. Auch an George Orwell muss man mehr als einmal denken. Aber Kay Dick hält alles offen. Ihr bedrohlicher Text ist eine Projektionsfläche, die jedem seine eigene Interpretationsmöglichkeit lässt.

Im Nachwort kritisiert die Autorin Eva Menasse die Political Correctness

Eva Menasse spiegelt darin in ihrem Nachwort die heutige Cancelkultur, die sich im übersteigerten Bestreben nach Political Correctness selbst zensiert. Der Text lässt sich aber auch allgemein als Kommentar auf eine kulturfeindliche Gesellschaft deuten.

Bezüge zum totalitären Hitlerdeutschland lassen sich ebenso hineinlesen wie welche zum autokratischen Russland heute. Und ist diese zeitlose Vieldeutigkeit nicht das, was gute Literatur ausmacht?