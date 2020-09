Schwäbisch ist schön – aber nicht im Schulunterricht

Schwaben, vor allem solche, die sich für etwas Besseres halten, prahlen gern: „Wir können alles außer Hochdeutsch“. Höchste Zeit also, möchte man meinen, dass die Schülerinnen und Schüler in Stuttgart und Ulm, in Ravensburg und Reutlingen das bisher Versäumte nachholen und damit zu Alleskönnern werden. Im Gegenteil. Gerade jetzt macht sich Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann stark für mehr Schwäbisch an den Schulen. Fürchtet sie, dass künftig Schulabgänger von sich sagen müssen: „Wir können alles außer Schwäbisch“?

Wir wollen nicht dramatisieren, so weit sind wir noch lange nicht. Aber wie ergeht es dem Schwaben, der schwätzt, wie er es zu Hause gelernt hat? Der halt Schwäbisch schwätzt und sonst gar nichts? Ich bin ein gebranntes Kind. Mundart-Vereinsmeier und Sprachwissenschaftler können mir viel erzählen. Ich aber habe da meine Erfahrung. Deshalb bitte ich die Frau Ministerin, nichts zu entscheiden, bevor sie mich nicht angehört hat.

Meine – sagen wir mal dialektische – Biografie beginnt im Jahr 1950. Der Vater zog mitsamt der Familie nach Hamburg, des Berufes wegen, von Stuttgart-Degerloch nach Hamburg-Harburg. Für die Nachbarskinder war ich fortan eine Attraktion. Sie haben kaum ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. Die Gutmütigen haben gelacht, die weniger Gutmütigen haben das gemacht, was man heute Mobbing nennt. Dabei hatte ich nur so geredet, wie in Stuttgart eben geredet wurde und wie ich es anders nicht kannte: Schwäbisch. Ein Handwerker, der in unserer Wohnung zu tun hatte, fragte meine Mutter: „Kommen Sie aus Sachsen?“ Meine Mutter entsetzt: „Nein, aus Stuttgart.“ Darauf der Handwerker: „Ach so, aus Bayern.“ Na, ja.

Natürlich habe ich versucht, so schnell wie möglich Hochdeutsch zu lernen. In der Schule wurde zum Glück kein Dialekt gesprochen, ich musste also kein Plattdeutsch lernen (wobei das weniger als Dialekt und eher als eine eigene Sprach gilt). Doch noch Jahre später, als ich im Deutschunterricht ein Gedicht von Schiller vortragen musste, wurde ich entlarvt. Der Lehrer war zwar zufrieden, glaubte aber ebenfalls einen sächsischen Akzent herausgehört zu haben. Geistesgegenwärtig antwortete ich ihm, dass er das Glück gehabt habe, soeben ein schillersches Werk im Originalton, nämlich Schwäbisch, vernommen zu haben. Die Dialektfärbung bin ich bis heute nicht losgeworden, denn hinter der „Glastür“ (traditionell Schwäbisch für Wohnungstüre) wurde eben geschwätzt. Meine damalige Freundin in Hamburg, die zum ersten Mal zu uns nach Hause kam, traute ihren Ohren nicht: Ihr Freund und – was sie damals allerdings noch nicht wusste – ihre künftigen Schwiegereltern verständigten sich in einer ihr völlig unbekannten und unverständlichen Sprache. Ihr zuliebe haben wir dann auf Hochdeutsch umgeschaltet.

Nach der Hochzeit zogen wir zurück zu meinen Wurzeln: nach Esslingen und später Stuttgart. Nun musste meine Frau sich anpassen. Sie traf auf eine Arbeitskollegin, die in Japan aufgewachsen war, fließend Japanisch sprach, und dort von zwei älteren Tanten auch Deutsch gelernt hatte. Jedenfalls das, was die Tanten dafür hielten. In Deutschland angekommen merkte sie, dass sie breitestes Badisch sprach. Einem ähnlichen Irrtum erlag ein Jordanier, der in Stuttgart einen guten Job hatte und nun in seiner Heimat Urlaub machen wollte. Meine Frau erklärte ihm, dass er mit Lufthansa nur bis Beirut komme (damals noch eine schöne, friedliche Stadt) und dann mit der jordanischen Fluggesellschaft weiter nach Amman fliegen müsse. In seinem fließenden Deutsch protestierte er: „Ha noi, mit dene do hunne flieag i net!“ So hatte er es eben hier gelernt. Übrigens hatte meine Frau auch einen Arbeitskollegen, der – wie böse Zungen behaupten – an einer schweren Krankheit litt. Er hatte zwar nicht Lepra und nicht Cholera, aber Vonderalbra. Selbst der Jordanier hätte ihn nicht verstanden.

Gelandet sind wir letztlich im württembergischen Allgäu, aber da hat mir mein Schwäbisch gar nichts geholfen. Es ist noch immer das Willy-Reichert-Schwäbisch, der Stuttgarter Singsang, der vorzugsweise von billigen Comedians benutzt wird, um die Schwaben als hinterwäldlerische Schaffer und Häuslebauer zu karikieren. Dafür haben wir gelernt, dass hier der Dialekt praktisch von einem Ort zum anderen wechseln kann. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wir wissen jetzt, dass Altshausen nur in Altshausen Alschhausen heißt, und einige Kilometer weiter schon wieder Altshausen. Vollends chaotisch wird es, wenn jemand versucht, das Schwäbische in Schriftform zu bringen. Die Folge ist oft das, was man heute einen shitstorm nennt: Alle wissen es besser. Auf dieses O zum Beispiel hätte unbedingt ein Dächle gehört meint einer, nein, da gehört gar kein O hin, sondern ein A ein anderer, und so weiter und so fort.

Hoffentlich wissen das dann auch die Lehrer, wenn sie etwa aus dem Unterland nach Alschhausen versetzt werden und Susanne Eisenmann den Dialekt diktiert. Den Segen unseres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hat sie. Für ihn ist der Dialekt das sprachliche Wohnmobil, „eine Art mobile Heimat, die man überall mitnimmt“. Und was macht dann der Lehrer aus dem Unterland mit seinem Dialekt? Darf er ihn in der Schule in Alschhausen anwenden? Oder muss er sein sprachliches Wohnmobil auf den Schrottplatz bringen? Fragen über Fragen. Wird die Schokolade an Baden-Württembergs Schulen zu „der Schoklad“, das Radio zu „der Radio“ und die Butter zu „der Butter“? Vor allem im Zusammenhang mit dem schwäbischen Akkusativ: „Gib mir mal der Butter rüber.“ Einen Vorgeschmack auf das vielleicht Drohende hat uns vor Jahren eine Lehrerin geliefert, die im Aufsatz unseres Sohnes „der Tunnel“ als Fehler anstrich. Es heiße „das Tunnel“. „Der Tunnel“ ist richtig. Wer unbedingt „das“ sagen will, muss dann auch „Tunell“ sagen und hat dann die süddeutsch-österreichische Variante der unterirdischen Verkehrsführung. Und das soll ein zugewanderter Lehrer alles lernen! Man braucht einen starken Glauben, um jenen Experten aus dem Stuttgarter Kultusministerium zu folgen, wonach Menschen, die mit Dialekt aufwachsen, weniger Fehler in der Rechtschreibung machen.

Nebenbei bemerkt: Schwäbisch ist nur einer von mehreren Dialekten, die in Baden-Württemberg gesprochen werden. „Warum schreie se misch so an? Isch hav Ihne doch nischt geduhn!“ So hörte ich eine Mannheimerin einen aufgebrachten Telefonpartner zurechtweisen.

Mal ehrlich: Muss der Satz des Pythagoras auf Schwäbisch erklärt werden? Muss Matthias Claudius’ Abendmond mundartlich aufgehen? Sind nicht Missverständnisse programmiert, wenn die Sportlehrerin der Schülerin auf der Aschenbahn zuruft „Sau, Mädle, sau!“? Die Zeiten sind vorbei, in denen Dorf oder Kleinstadt eine im gemeinsamen Dialekt verbundene Gemeinschaft waren. Dass Familien und Freunde und Schwaben untereinander Schwäbisch schwätzen, ist gut und auch schön, weil es verbindet. Auch ich liebe Schwäbisch, wenn’s denn passt. Nicht nur, aber auch im Zorn. Es ist mein ganz persönliches Schwäbisch. So wie die allermeisten Schwaben längst eine Mischform aus unterschiedlichen Unterdialekten benutzen: viel Unterland, gewürzt mit etwas Oberland und einem Spritzer Alb. Man ist schließlich herumgekommen. Aber ins Klassenzimmer gehört Hochdeutsch.

Gerade hier besteht Nachholbedarf. Stand doch in dieser Zeitung unlängst eine für das Schwäbische so typische Anzeige: „Wer lernt mir Türkisch?“ Schwaben können eben alles außer Hochdeutsch.