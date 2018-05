Schubertiade in Hohenems: Liederabend Landshamer und Minetti-Quartett

Das Minetti-Quartett und die Klarinettistin Sharon Kam gestalteten einen Schubertiade-Nachmittag mit Hauptwerken der Kammermusik. Am Abend des Maifeiertags glänzten die Sopranistin Christina Landshamer und der Bariton Andrè Schuen an der Seite von Daniel Heide mit Liedern von Schumann.

Mit der Namensfindung ist das ja so eine Sache bei der Vielzahl der Ensembles, die sich in der Musikwelt tummeln. Da die beiden Geigerinnen Maria Ehmer und Anna Knopp aus Ohlsdorf stammen, dem Ort, an dem Thomas Bernhard wohnte, hat sich das vor 15 Jahren gegründete Minetti Quartett nach einem seiner Theaterstücke benannt. Gleichzeitig hat auch die klassische Musik mit Sprache, mit musikalischer Rhetorik zu tun, mit der Kunst, in Tönen eine Geschichte zu erzählen. So nimmt das Minetti Quartett seinen Namen gleichsam als Verpflichtung, die es mit Energie, leidenschaftlichem Engagement und spannenden Interpretationen wahrnimmt.

Mit heiligem Ernst

Das war auch bei diesem Auftritt zu spüren, vielleicht noch intensiver, weil Primaria Maria Ehmer kurz vor der Entbindung steht und ein so aufwühlendes Werk wie Schuberts „Der Tod und das Mädchen“ damit noch unbedingter klingt. Auch Mozarts Adagio und Fuge c-Moll präsentierten die vier mit großem, sakralem Ernst. Im Zusammenspiel mit Sharon Kam entfalteten sich die Melodien von Mozarts Klarinettenquintett in blühendem Miteinander, der langsame Satz wirkte, als würden Silberfäden gesponnen.

Große Liedkunst erlebte man wiederum am Abend, als Christina Landshamer, Andrè Schuen und Daniel Heide Schumanns Liederzyklus „Myrthen“, dazu die Mignon-Lieder, Heine-Vertonungen und ausgewählte Duette darboten. Als Hochzeitsgeschenk für Clara hatte Schumann die Lieder nach Gedichten von Rückert, Goethe, Heine, Burns und Lord Byron in einen tönenden Brautstrauß zusammengebunden: zartere lyrische Lieder für „sie“, kräftig auftrumpfende für „ihn“, dazu einige, die zu beiden Stimmlagen passen.

Beglückende Klänge

Mit ihrem weich innigen, immer mehr aufblühenden Sopran öffnet sich die Münchener Sopranistin diesen Rollenzuweisungen, gestaltet Schumanns Mignonlieder mit feiner Zurückhaltung und großer Leuchtkraft. Und Andrè Schuen, der Südtiroler mit der geschmeidigen Baritonstimme, der das Schwärmerische ebenso wie das Draufgängerische vermittelt und mit seinem Klavierpartner Daniel Heide aus dem Vollen schöpft, ist schlicht ein Glückskind für den Liedgesang. Bühnenpräsenz, warme, in der Höhe gut ansprechende Stimme mit samtiger Tiefe, Textdeutlichkeit, Himmelsstürmendes und Melancholisches verbinden sich aufs Beste. Wenn er sich mit der Sopranistin in den Duetten von Schumann zusammentut, nimmt er sich so fein zurück, als würde er mit seinen Schwestern Volksmusik-Dreigesang pflegen.

Auch Schubertiade-Geschäftsführer Gerd Nachbauer schätzt die Qualitäten dieses Sängers und hat ihn für diese Saison viermal eingeladen – im Juli unter anderem mit ladinischen Liedern aus seiner Heimat.