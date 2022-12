Schnelle Entscheidung: Das ist die neue Chefin der Bregenzer Festspiele

Überraschend schnell haben die Bregenzer Festspiele sich für eine neue Intendantin in der Nachfolge von Elisabeth Sobotka entschieden, die nach dem Sommer 2024 an die Staatsoper Berlin wechselt. Nach sechswöchiger Bewerbungsfrist bis 12. November hatten sich über zwanzig Personen für die Intendanz des großen Sommerfestivals am Bodensee beworben.

Lilli Paasikivi ist künstlerische Direktorin der Finnischen Nationaloper

Die Bregenzer Festspiele Privatstiftung, vertreten durch Festspielpräsident Hans-Peter Metzler, und ein Beratergremium entschieden sich einstimmig für Lilli Paasikivi, die künstlerische Direktorin der Finnischen Nationaloper in Helsinki: Sie gehörte dem Ensemble dieses Hauses 18 Jahre als Mezzosopranistin an und ist seit 2013 deren Direktorin.

Es sei ihre erste Pressekonferenz auf Deutsch, sagt die Künstlerin, die sich auf einem Foto mit weißer Pelzkappe im kalten Wasser zeigt, und verspricht, bis zum Beginn ihrer Intendanz im Jahr 2025 die Sprache fließend sprechen zu wollen. Das Wasser wird sie auch dann vor der Tür haben.

Dazu die große Seebühne, die Werkstattbühne für das zeitgenössische Musiktheater, das Vorarlberger Landestheater und das Festspielhaus für Konzerte und Raritäten. Die Bregenzer Festspiele sind weltweit für ihre monumentalen Bühnenbilder bekannt. Im Jahr 2008 wurde das Ambiente auch bei Dreharbeiten für den James-Bond-Film „Ein Quantum Trost“ genutzt.

Paasikivi hat noch keine konkreten Pläne für die Seebühne

Die unterschiedlichen Bühnen und die dadurch möglichen unterschiedlichen Formate für Oper und Konzert hätten sie bei ihrer Bewerbung um die Intendanz vor allem gereizt. Noch sei es zu früh für konkrete Pläne oder Werkauswahl, erklärt Paasikivi, doch das Gedankenkarussell habe sich sofort in Gang gesetzt. In den kommenden Jahren wolle sie verstehen, wie die Bregenzer Festspiele laufen und was das Publikum wolle und brauche.

An der finnischen Nationaloper und kleineren Festivals in ihrer Heimat hat Paasikivi in der Verbindung von neuen Technologien mit der Kunstform Oper Schwerpunkte gesetzt, um ein neues Publikum zu erreichen. Befragt nach ihrer persönlichen Lieblingsoper hält sich die 57-Jährige zurück, eine große Liebe habe sie zur großen deutschsprachigen Oper des 20. Jahrhunderts wie Richard Strauss und Erich Wolfgang Korngol.

Und sagt noch, dass es eine große Ehre sei, zur Intendantin der Bregenzer Festspiele ernannt worden zu sein. „Als Sängerin liegen mir die Oper und die Vokalmusik natürlich sehr am Herzen.“ Als Künstlerin stand Paasikivi als Solistin auf den großen Bühnen dieser Welt – etwa mit dem London Symphony Orchestra oder den Wiener Philharmonikern.

Die Seebühne bleibt das Zentrum der Bregenzer Festspiele

Festspielpräsident Hans-Peter Metzler erklärt auf der Pressekonferenz, er freue sich, eine „erfolgreiche, profilierte und erfahrene Intendantin“ gewonnen zu haben, die die erfolgreiche Linie der seit 1983 tätigen Festspielintendanten Alfred Wopmann, David Pountney und Elisabeth Sobotka weiterentwickle. Elisabeth Sobotka habe den Bregenzer Festspielen nochmals neue Höhen und ein breiteres Angebot ermöglicht.

Der kommende Sommer wird im Zeichen der Wiederaufnahme der erfolgreichen Seebühnenproduktion von Puccinis „Madame Butterfly“ stehen, ehe 2024/25 Carl Maria von Webers „Freischütz“ in der Inszenierung von Philipp Stölzl dominieren wird – denn dass die Seebühne das Zentrum der Festspiele ist, bleibt, bei aller Innovationsfreude, bestehen.