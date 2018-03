Schauspielerin Johanna Wokalek im Interview

Der Berliner Regisseur Jan Speckenbach („Die Vermissten“) erzählt in seinem zweiten Film von Nora, einer Anwältin, die von einem auf den anderen Moment alles hinter sich lässt: Mann, zwei Kinder, den hochbezahlten Job und das gute Leben in Berlin. Sie tauscht es ein gegen ein prekäres Driften in eine imaginäre Nebelwinterlandschaft zwischen Wien und Bratislava. Die Hauptrolle der Nora spielt Johanna Wokalek. Mit ihr hat Rüdiger Suchsland in Berlin über den Film gesprochen.

In „Freiheit“ spielen Sie eine Anwältin, die ihre Familie und die zwei Kinder verlässt. Eine mutige Frau ...

Unbedingt. Tatsächlich glaube ich, dass in dieser Nora etwas Anarchistisches steckt, ein Auflehnen gegen das Gegebene, das wir alle kennen. Das Erkennen: Ich bin in einem Käfig und aus diesem Käfig muss ich raus! Viele Frauen und Mütter kennen dieses Gefühl. Der einzige Unterschied – wage ich zu behaupten – ist, dass Nora es tut. Dass sie diesem Gefühl nachgibt und sich davontreiben lässt.

Sie spielen oft solche mutigen Figuren. Gerade an der Frankfurter Oper die Jeanne d’Arc, eine der mutigsten Frauen der Geschichte. Aber Sie spielen sie als eine große Unverstandene ...

Ja, aber die Jeanne d’Arc ist sehr verzweifelt. Sie steht schon auf dem Scheiterhaufen – eine hasserfüllte Menge will sie töten, weil sie ihr Anderssein nicht erträgt. Ich spiele also eine Frau, die erkennt, dass sie rettungslos verloren ist – und dennoch darum ringt, verstanden zu werden.

Die Nora in „Freiheit“ ist eher eine, die sich selbst nicht völlig versteht.

Da Sie selbst verheiratet sind und einen Sohn haben, frage ich mich erst recht: Wie nahe ist Ihnen diese Figur?

Sehr nahe. Wenn ich die Geschichte anderen erzählte, kamen zwar oft Reaktionen in der Art: Ja wie? Eine Mutter verlässt die Kinder – das kannst du doch nicht spielen. Aber darum geht es gar nicht in erster Linie, das ist nur ein Aspekt der Geschichte. Diese Nora flieht aus ihrem Alltag, weil sie diesen Alltag bedrückend findet in seiner Verlogenheit und Unwahrhaftigkeit. Es wird nur noch behauptet, alles sei gut. Das kennen doch viele.

Der Name Ihrer Figur Nora ist keineswegs zufällig gewählt. Nora ist die Hauptfigur in Ibsens Stück „Nora oder Ein Puppenheim“. Ibsens Nora war ja eine moderne Frau, eine Revolutionärin. Was ist die Nora in „Freiheit“?

Im Original fand ich, das Theaterstück von Ibsen kann man so nicht mehr spielen. Ich wüsste nicht, wie man dieser Figur heute noch glauben kann. Mich hat interessiert: Was ist eigentlich mit dieser Nora, wenn sie geht? Bei Ibsen endet das Stück ja damit, dass Nora die Tür zuschlägt, und ihr Heim endgültig verlässt. „Freiheit“ fängt fast genau an diesem Punkt an – es geht um eine Frau, die geht. Im Rückblick erfährt man ein bisschen etwas über ihr Leben davor, noch wichtiger aber: über das Leben der restlichen Familienmitglieder. Ich finde es merkwürdig, dass Männer einfach gehen können, Frauen aber nicht. Das Warum interessiert mich hier weniger. Mich hat gereizt, diesen Trieb, dieses Gefangensein in etwas, dass sie sich anders vorgestellt hat, darzustellen. Sie entscheidet sich dafür, etwas ganz Neues für sich zu finden. Das ist eine Reise wert.

Die Nora im Film ist eine, die wir auf einem Weg begleiten. Sie geht von etwas weg, zu etwas hin. Wie haben Sie das empfunden, diese verschiedenen Kräfte?

Vom Spielen her habe ich es tatsächlich so empfunden, dass diese Frau in einem ununterbrochenen Dialog mit sich selbst ist – in Bezug zu dem Mann, den sie verlässt und zu ihren Kindern. Ich finde sie sehr stark und mutig, dass sie es tut und die Kraft findet zu gehen. Nun kann man sich fragen: Hat man auch die Kraft, zurückzukommen? Das ist ja kein Ausflug – ich muss mal weg, erhole mich, das gibt es ja auch. Dieses Ungreifbare verstehe ich sehr gut, aber es gibt keinen Auslöser: Sie liebt ihre Kinder, ihr Mann ist nicht böse. Es gibt trotzdem etwas, das sie forttreibt. Sie weiß ja nicht, wohin es sie treibt. Die entscheidende Frage ist: Wann fühle ich mich frei, mit mir kongruent, und wann nicht?

Der Dreh des Films zog sich über zwei Jahre hin – mit Absicht: Die Filmkinder sollten älter werden. Die Jahreszeiten verschieden sein. Wie haben Sie diese ungewöhnliche Arbeit erlebt?

Das war gut – denn dann hatte ich schon Erinnerungen an die Dreharbeiten in Berlin. Wir haben im Wesentlichen chronologisch gespielt. Ich fand es interessant, mein gelebtes eigenes Leben zu haben und dann wieder in dieses Nora-Leben einzutauchen. Ich verändere mich ja selber dauernd durch den Alltag, den ich lebe. Ich bin immer wieder eine Andere. Deswegen habe ich auch schon bestimmte Rollen abgesagt, weil ich dachte, das interessiert mich zu dem Zeitpunkt nicht, und dann kommt der Film irgendwann raus, und ich denke: Das hätte ich aber doch spielen sollen. Warum habe ich das abgesagt? Ja jetzt würde ich das sofort spielen. Das finde ich spannend.

Vielseitige Darstellerin

Johanna Wokalek, 42, wurde in Freiburg geboren, wo sie auch aufwuchs. Nach dem Abitur studierte sie am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. 1996 folgte eine erste Filmrolle, seit 1997 war sie zunächst Ensemble-Mitglied am Bonner Schauspielhaus, seit 1999 am Wiener Burgtheater. 2015 verließ sie das feste Ensemble – arbeitet aber weiter frei am Burgtheater. Im Kino war Wokalek in vielen Filmrollen zu sehen, unter anderem in „Hierankl“, „Der Baader Meinhof Komplex“ und „Die kommenden Tage“. Sie ist verheiratet und lebt zur Zeit mit Mann und Sohn in Paris. Jetzt spielt Wokalek die Hauptrolle in Jan Speckenbachs Film „Freiheit“, der am Donnerstag ins Kino kommt.

Karte: Kinos und Theater in der Region