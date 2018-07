Schau in Nürnberg über Zitrusfrüchte in der Kunst

Nürnberg (dpa) - Ob Mythologie oder Religion - um die Zitrusfrucht hat sich seit der Antike eine vielfältige Symbolik entwickelt. Das Germanische Nationalmuseum (GNM) in Nürnberg widmet sich nun in einer neuen Sonderausstellung diesem Thema.

Vom 19. Mai an ist die Schau „Die Frucht der Verheißung. Zitrusfrüchte in Kunst und Kultur“ zu sehen. In der griechischen Antike setzte man die mythologischen Hesperidenäpfel mit Zitrusfrüchten gleich, wie die Kuratorin Yasmin Doosry erläuterte. Zahlreiche antike Mythen hätten sich so entwickelt. Die Hesperidenäpfel symbolisierten ewiges Leben, Liebe und Fruchtbarkeit.

Und auch wenn im heute gängigen Wortgebrauch der Apfel als die Frucht gilt, die Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis naschten, so weist die Ausstellung auch auf eine andere Tradition hin: In vielen Darstellungen hat Eva nämlich eine Zitrusfrucht in der Hand. Vor allem auf zahlreichen Andachtsbildern, die Maria und das Jesuskind zeigen, wird die Zitrusfrucht zum Symbol für die Überwindung des Sündenfalls durch Jesus Christus.

Dieser Symbolsprache bedient sich auch ein Madonnenbildnis des berühmten Renaissancemalers Giovanni Bellini: Die Leihgabe aus Mailand entstand um 1460. Das Germanische Nationalmuseum kann sich für die Sonderschau mit zahlreichen Leihgaben aus ganz Europa schmücken. Das älteste Objekt der Ausstellung stammt aber aus den eigenen Beständen: Das Grabmal des Grafen Heinrich von Sayn und seiner Tochter entstand Mitte des 13. Jahrhunderts und zeigt auch eine Zitrone - sie sollte die Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben symbolisieren. Vor allem später in der Barockzeit wurden Zitronen häufig beim Leichenzug mitgeführt. Die Ausstellung endet am 11. September.

