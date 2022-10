Salt-N-Pepa-Rapperinnen erhalten „Walk of Fame“-Stern

Die Rapperinnen der US-Band Salt-N-Pepa, die in den 1980er Jahren erste Erfolge feierten, sollen auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag bekannt.

Am 4. November sollen Cheryl 'Salt' James und Sandra 'Pepa' Denton den Stern enthüllen - es wird die 2738. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig sein. Sie werde gleich neben dem Stern von Hip-Hop-Ikone Missy Elliott in den Boden eingelassen, teilten die Veranstalter mit.

Die Gruppe, der früher auch Deidra Roper (DJ Spinderella) angehörte, wurde durch Hit-Songs wie „Push It“ (1987), „Let’s Talk About Sex“ (1991) und „Whatta Man“ (1993) bekannt. Mit „None of Your Business“ holten sie 1995 den Grammy für die beste Rap-Darbietung einer Gruppe.

