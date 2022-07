Sänger Konstantin Krimmel im Gespräch: Über Corona-Sorgen und Leidenschaft für die Oper

Konstantin Krimmel (Foto: Roland Rasemann) ist glücklich: Nicht nur weil der noch nicht 30-jährige Bariton in den letzten Jahren noch während seines Studiums einige der renommiertesten Preise für Lied- und Operngesang für sich entschieden hat. Nein, vor allem, weil er Ende Juni bei der Schubertiade in Schwarzenberg zwei ungeheuer dichte Liederabende geben durfte. DemPublikum im Angelika-Kauffmann-Saal bescherte er an der Seite des Pianisten Daniel Heide eine Sternstunde mit Schuberts Liederzyklus „Winterreise“. Kurz vor seinem nächsten Auftritt am Samstag hat ihn nun das Coronavirus erwischt. Ein paar Wochen zuvor, in Schwarzenberg, hatte Katharina von Glasenapp zwischen den Konzerten Gelegenheit, den Künstler zu einem Gespräch zu treffen.

Herr Krimmel, Sie sind in Ulm geboren und aufgewachsen, schwäbischen Dialekt hört man bei Ihnen aber nicht. Wie kommt’s?

Meine Mutter stammt aus Rumänien und wir haben in der Familie immer hochdeutsch gesprochen. Für das Singen und den Stimmsitz betrachtet war das im Nachhinein sicher besser und ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und das Rumänische ist ja in Vielem dem Italienischen sehr nah. Für uns Sänger ist diese Sprache sehr wichtig.

Wie kamen Sie zum Singen?

Ich habe schon mit fünf Jahren bei den St. Georgs Chorknaben in Ulm angefangen. Der Chorleiter ging damals in die Kindergärten und hat mittags eine halbe Stunde Singen angeboten. Mir hat das Spaß gemacht und ich durfte dann bald in den großen Chor mit zwei Proben pro Woche. Wir haben die Gottesdienste in Ulm und Umgebung mit a-cappella-Musik gestaltet, die großen Oratorien habe ich erst viel später kennengelernt. Zur Stimmbildung kam immer ein Tenor aus dem Chor des Bayerischen Rundfunks, Heinrich Weber, der hat uns kleine Buben mit seiner mächtigen Stimme fasziniert und uns in kleinen Gruppen singen lassen. Mein erstes Solo war der Knabe im „Elias“ von Felix Mendelssohn, da war ich in der fünften Klasse und sehr aufgeregt! Ich kam ziemlich spät in den Stimmbruch und habe mich erst nach dem Abitur und der Bundeswehr zum Musikstudium entschlossen. Im Extrachor am Stadttheater Ulm hatte ich die erste Begegnung mit der Oper, da hat sich mir eine ganz neue Welt eröffnet!

Sie haben im November 2020 Ihren Abschluss an der Musikhochschule in Stuttgart gemacht, mitten im ersten Coronajahr. Wie haben sich die Einschränkungen ausgewirkt auf Ihre noch junge Karriere?

Ich bin noch recht gut weggekommen, es gibt einige, die ganz verzweifelt den Beruf gewechselt haben. Natürlich hat es mich finanziell getroffen, ich musste Erspartes angreifen. Dafür war Zeit für Anderes, etwa, um neue Programme zu lernen. Aber irgendwann, wenn nur Konzertabsagen kommen, steht man in seinem Übezimmer und denkt sich „wozu“? Üben ist schön und gut, aber mit einem Ziel vor Augen ist es doch merklich einfacher. Die Stimme muss fit und frisch bleiben, wir müssen uns Repertoire aneignen und daraus schöpfen. Wenn wir ständig singen und die Stimme geschmeidig bleibt, ist das fast ein Selbstläufer.

Was sagen Sie zu den Opernausschnitten, die Sie in Hohenems gesungen hätten?

Es sind tolle Stücke, teilweise schwierig, aber sehr spannend. Schuberts Opern sind ja nicht so bekannt und man stellt sich wie immer die Frage, warum sie nicht mehr gespielt werden? Musikalisch sind sie sehr schön.