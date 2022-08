Rücknahme der Winnetou-Bücher öffnet Büchse der Zensur-Pandora

Nun will man auch Winnetou verstummen lassen. Die Romane um ihn und seinen Blutsbruder Old Shatterhand sind Kulturgut. Die Werke seines Schöpfers Karl May aber sollen von Rassismus und kultureller Aneignung durchzogen sein. So zumindest lauten die Vorwürfe im Netz die den Ravensburger Verlag dazu veranlassten, bereits produzierte Begleitwerke zum Kinofilm „Der junge Häuptling Winnetou“ aus dem Verkehr zu ziehen. Mit solchen Entscheidungen wird die Büchse der Zensur-Pandora noch weiter geöffnet.

Dieser Entschluss passt hinein in eine Zeit, in der weiße Reggae-Musiker bestimmte Frisuren nicht mehr tragen, weiße Übersetzer manche Werke nicht mehr übersetzen und heterosexuelle Schauspieler keinen Homosexuellen mehr spielen sollen. Ausgerechnet selbst ernannte Progressive wollen die Vielfalt in Kunst, Literatur, oder Film beenden. Statt buntem Schmelztiegel der Lebensgefühle nur noch uniforme Monokulturen.

Über sensible Themen wie „Winnetou“ oder Rassismus lohnt es sich, zu diskutieren

Wieso brauchen mündige Menschen sogenannte „Sensibility Reader“, wie sie Ravensburger in einer Erklärung nannte? Diese sollen Werke auf den richtigen Umgang mit sensiblen Themen prüfen. Das jedoch führt dazu, dass immer mehr Themen an denen man in einer diskursiven Auseinandersetzung wachsen kann, einfach aus den Köpfen verschwinden. Ein Vorschlag: Anstatt die Beiwerke aus dem Verkehr zu ziehen, wäre es klüger und nachhaltiger gewesen, mit Begleittexten zu kontextualisieren.

Denn das Karl May die Überlegenheit der Weißen propagierte oder die „genozidale Eroberung der nordamerikanischen Frontier“, wie es der Kolonialismus-Experte Jürgen Zimmerer nennt, als naiven Kontrast zum industrialisierten Europa in Szene setzte, ist unbestritten. Sein Winnetou ließ, und lässt, aber eben auch bei vielen Lesern erst das Bewusstsein für die Verbrechen des Kolonialismus und der Siedlergesellschaften entstehen. Besser wäre es gewesen, darüber gemeinsam zu sprechen. Anstatt den Versuch zu unternehmen, diese Ambivalenzen zu verschweigen.