Rückblick auf das Filmfest in San Sebastián

Sie gehören zu den schönsten Bildern, die man von dieser deutschen Ausnahmeschauspielerin kennt: Romy Schneider mit Lesebrille an einer Schreibmaschine sitzend, ihre Haare sind noch feucht vom Duschen, die Schultern nackt, der Rest des Körpers nur von einem hellblauen Frotteebadetuch bedeckt. Oder braun gebrannt, im weißen Kostüm von Courrèges und die Frisur von einem ebenso weißen Tuch noch betont in Szene gesetzt. Oder die Schneider im engen lila Kostüm, dass einen weiten Ausschnitt zulässt und ihren Körper betont. Später mit schwarzer Lacklederjacke und einem dünnen roten Band um ihren Hals. Mit ernstem nachdenklichen Blick oder leidenschaftlich voller Hingabe oder bis auf den Grund erschüttert.

Nie sah man Romy Schneider im Kino derart natürlich und hatte so sehr den Eindruck, dass sie sie selbst ist, wie hier; nie erschien sie auf der Leinwand so verletzlich, so durchlässig wie in den Filmen dieses Regisseurs: Claude Sautet, war ein Meister der Zwischentöne, der dezent und natürlich präsentierten Gefühle. Es sind durchweg tragische bis melancholische Figuren, die Romy Schneider in „Die Dinge des Lebens“, „Das Mädchen und der Kommissar“, Cesar und Rosalie“, „Mado“ und „Eine einfache Geschichte“, innerhalb von nur acht Jahren (1970-1978) spielte.

Diese fünf Filme waren die Höhepunkte einer Retrospektive die Sautet an den vergangenen zehn Tagen beim Filmfestival im nordspanischen San Sebastián gewidmet war. Sie zeigen die innige Beziehung der beiden, die mehr waren, als nur Arbeitspartner: „Claude ist ein wirklicher Freund; wir vertrauen uns“, sagte Schneider schon früh. Denn es war Claude Sautet, der Romy Schneider zur Ikone formte, der aus Sissi Romy machte – eine französische Schauspielerin. Sautet war ein Filmemacher, der sich seine Figuren nicht interpretierte, nicht psychologisierte, sondern einfach zeigte, was sie tun – vielleicht war es das, was Schneider an Sautet so schätzte. Es unterschied ihn von fast allen mit denen sie bis dahin gearbeitet hatte.

Eigentlich wirken Sautets Filme auf den ersten Blick wie Männerfilme. Männer stehen im Vordergrund, sie agieren, probieren, scheitern, oder haben Erfolg. Oft werden sie von Michel Piccoli und von Yves Montand gespielt, später dann von Daniel Auteuil, den Lieblingsschauspielern des Regisseurs. Aber es sind die Frauen, die fast immer im Hintergrund die Fäden ziehen. Oder die umworben werden, die Kopf und Gedanken der Männer beherrschen –durchaus nicht nur im erotischen Sinn. Sie durchschauen die Männer, beschämen sie, aber lieben sie wegen ihrer Schwächen.

In Deutschland ist er relativ unbekannt geblieben, in Frankreich wird Sautet (1924-2000) zu den wichtigsten Autoren des französischen Kinos gerechnet. Einem realistischen Kino verpflichtet stand er quer zu den Moden in seiner Heimat. Er begann mit Polizeifilmen, aber erst in der Zusammenarbeit mit Romy Schneider fand er ganz zu sich selbst, zu diesem sehr eigenen unverwechselbaren Sautet-Stil: Dem dezenten Melodram, der ganz alltägliche Katastrophe. Sautet ist immer Beobachter und er entwirft sein einfühlsames Porträt seiner Protagonisten als Vertreter ihrer Klasse, deren Gewohnheiten und Rituale. Doch es ist eine krisenhafte Welt

Als Romy Schneider 1982 viel zu früh starb, geriet Sautet in eine Krise. Erst sieben Jahre später drehte er seine letzten drei Filme, in denen es einmal mehr um intime Mann-Frau-Beziehungen und unerfüllte Liebe geht: Emmanuelle Béart ist hier seine neue Muse, die in „Ein Herz im Winter“ und „Nelly und Monsieur Arnaud“ auch das deutsche Publikum zu Tränen rührte. Wer Sautet jetzt bei der Retrospektive entdeckte, sah sehr unzeitgemäße Filme, die längst moderne Klassiker sind und auch ihre Darsteller unsterblich machten.

Daneben bot San Sebastián in zwei Wettbewerben auch in diesem Jahr aufregendes Gegenwartskino: In einem Wettbewerb, in dem so bekannte Namen wie Sebastian Lelio, Ulrich Seidl, Hong Sangsoo und Christophe Honoré vertreten waren gewann die Außenseiterin Laura Mora aus Kolumbien: „The Kings of the World“ ist ein poetischer Roadmovie, der von fünf Freunden handelt, die sich auf einen Trip durch das ganze Land machen, als einer von ihnen im Zuge einer Landreform ein Stück Land von seiner Großmutter zurückbekommt.

Es ist früh zu ahnen, dass diese Geschichte keinen guten Ausgang nehmen wird. Wie Mora das erzählt, ist eindrucksvoll: Eine surreale Odyssee durch das heutige Kolumbien, die viele schillernde Momente von Schönheit, Schmerz und Bitterkeit besitzt. Mora stellt uns ein so zauberhaftes, verträumtes wie zerrissenes Land vor.