Roman des Nobelpreisträgers Gurnah auf Deutsch erschienen

Keines seiner Bücher war mehr lieferbar. Das letzte, das von ihm auf Deutsch erschienen ist, der Roman „Die Abtrünnigen“ von 2006 (Original: „Desertion“), war ein so mäßiger Erfolg, dass die jüngsten drei gar nicht mehr übersetzt wurden. Nicht zum ersten Mal rieben sich Experten die Augen als die Schwedische Akademie in Stockholm im Oktober verkündete, dass der 1948 im Sultanat Sansibar geborene Abdulrazak Gurnah den Literaturnobelpreis erhalten werde. Hierzulande nahezu ein Unbekannter, der mit gerade mal zehn Romanen und zwei Erzählbänden auch noch ein verhältnismäßig schmales Werk vorzuweisen hat. Zum Vergleich: Peter Handke, der Preisträger von 2019, hat allein in den vergangenen zehn Jahren 14 Bücher veröffentlicht.

Nacheinander bringt der Penguin Verlag, der die deutschen Rechte besitzt, Gurnahs Romane jetzt heraus. Weil die jüngsten noch nicht übersetzt sind, macht rechtzeitig zur Preisverleihung vergangene Woche nun „Das verlorene Paradies“ (Original: „Paradise“) den Anfang. Es ist Gurnahs vierter Roman aus dem Jahr 1994, von dem bereits eine deutsche Fassung der mittlerweile verstorbenen Inge Leipold aus dem Jahr 2010 vorlag. Diese wurde noch einmal überarbeitet und um ein Glossar ergänzt, das Begriffe aus dem Arabischen und der Kiswahili-Sprache erklärt. Der Roman schaffte es seinerzeit auf die Short List des Booker-Preises und eignet sich gut als Einstieg in Gurnahs Werk.

Die Geschichte spielt in Ostafrika Ende des 19. Jahrhunderts. Im Zentrum steht der junge Yusuf, der mit zwölf Jahren von seinen Eltern als Pfand weggegeben wird, um so für die Schulden zu bürgen, die sie für die Eröffnung eines kleinen Hotels aufgenommen haben. So wächst der Junge bei einem reichen Kaufmann an der Küste auf, von dem er glaubt, es sei sein Onkel, der von allen anderen aber nur „Seyyid“ (arabisch für „Herr“ oder „Meister“) genannt wird. Yusuf hilft dem wenig älteren Khalil im Laden aus, der auch von seinen verschuldeten Eltern weggegeben wurde. Er lernt muslimische Händler und indische Geldverleiher kennen und begleitet seinen „Onkel“ auf einer abenteuerlichen Expedition ins Land jenseits des großen Sees, auf der viele Teilnehmer ihr Leben lassen.

Abdulrazak Gurnah beschreibt eine Welt im Umbruch. Die jahrhundertealten Handelsbeziehungen und Machtverhältnisse zwischen den afrikanischen und arabischen Stämmen zerbersten, seit die Europäer das Land zur Kolonie gemacht haben. Besonders die Deutschen gelten als grausam. Diejenigen, die den Kontinent seit Generationen bewohnen, finden sich auf einmal „in der Mitte von Nirgendwo“ wieder, wie es einmal heißt. Zwar ist die Sklaverei offiziell verboten. Doch sich wie die Deutschen einfach zu nehmen, was man will, ist im Grund nichts anderes. Und die Einheimischen lassen es geschehen und wissen sich nicht zu wehren. Von „Feigheit“ schreibt Gurnah. Yusuf flieht lieber in den Paradiesgarten seines Onkels als der realen Welt die Stirn zu bieten. Als die Deutschen in die Stadt einziehen und die Männer zu „Askaris“, ihrer Schutztruppe, machen, sieht er nur tatenlos zu.

„Wir werden alles verlieren, auch unsere Art zu leben“, heißt es im Roman. „Und die Jungen werden sogar noch mehr verlieren. Eines Tages bringen sie [die Europäer] sie dazu, auf alles zu spucken, was wir wissen, und ihre Gesetze und ihre Geschichte der Welt herzusagen, als wäre es das Wort Gottes. Und wenn sie dann etwas über uns schreiben, was werden sie sagen? Dass wir Sklavenhändler waren.“ Der Roman trifft so mitten hinein in die postkolonialen Debatten um das Berliner Humboldt-Forum und die Restitution von Raubkunst. Er thematisiert auch das Schicksal der Vertriebenen, das in allen Büchern Gurnahs eine Rolle spielt. Er selbst ist 1968 als Flüchtling nach Großbritannien gekommenen, hat an der University of Kent promoviert und war dort bis zu seiner Emeritierung als Professor für Englisch und postkoloniale Literatur.

Trotzdem will der Funke nicht so richtig überspringen. Die einfache Sprache und die leblose Figurenzeichnung erinnern an ein Jugendbuch. Die Handlung mäandert dahin. Gurnah schafft kaum Atmosphäre. Fast wie Kindermenschen muten die Afrikaner in seinem Buch an. Sicher mag das ein Stück weit beabsichtigt sein. Aber hätte ein Europäer es geschrieben, müsste er sich deswegen Vorwürfe gefallen lassen. Doch dieses Manko ist in gewisser Weise auch die Qualität dieses Romans: Er nimmt eben nicht die Perspektive der Kolonialherren ein, sondern die der Kolonisierten, mag die der europäischen Einschätzung entsprechen oder auch nicht.