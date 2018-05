Rock trifft auf Soul und Country: The Sheepdogs

Ist das der vorab geleakte Soundtrack zum dritten Kinoabenteuer der Marvel-Superhelden „Guardians of The Galaxy“, die ihre Space-Trips gern mit Musik aus den 60ern unterlegen? The Sheepdogs liefern mit ihrem Album „Changing Colours“ (Dine Alone) einen Mix aus Rock, Soul und Country, der aus der Zeit gefallen scheint.

Zu lässigen Stücken wie „Nobody“ dreht der Autofahrer das Fenster runter und die Lautstärke auf, und bevor das Gaspedal festklemmt, holt einen „Let It Roll“ mit countryesker Pedal Steel Gitarre wieder in relaxtere Gefilde zurück. Das tänzelnd-pyschedelische „The Big Nowhere“ erinnert an Santana, während das mit fettem Gebläse auftrumpfende „I Ain't Cool“ (pure Koketterie, dieser Songtitel!) an glorreiche Motown-Zeiten gemahnt. „Kiss The Brass Ring“ mit seinen doppelten Gitarrenläufen winkt Richtung Thin Lizzy, aber trotz aller Querverweise und offensichtlicher Inspirationen macht diese Platte der kanadischen Band extrem viel Spaß.

Wer seinen Rock bluesinfiziert mag und auf alte Schoten der Marke Allman Brothers Band steht, sollte hier ein Ohr riskieren.