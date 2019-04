Riccardo Cordero in der Galerie Wohlhüter

Ein „Asteroid“ explodiert vor der Galerie Wohlhüter. Noch bevor man überhaupt einen Fuß in die Innenräume setzt, reißt die erste von Riccardo Corderos Skulpturen mit diesem galaktischen Namen alle Blicke an sich. Über zwei Meter ist sie groß, aus Edelstahl gefertigt. Insgesamt 30 Skulpturen und Zeichnungen zeigt die Ausstellung; manche imposant wie „Asteroid“, manche klein, dass sie auf ein Nachttischchen passen würden. Mit Namen wie „Meteor“ oder „Satellit“ sind sie alle verbunden mit dem Kosmos. Bereits zum zweiten Mal stellt Cordero in der Galerie in Thalheim aus.

Und das ist kein Zufall. Galerist Werner Wohlhüter ist ein Fan. „Cordero ist ein ganz hervorragender Bildhauer, jedes seiner Werke trägt seine unverwechselbare Handschrift“, sagt Wohlhüter. „Alles dreht sich um den Kreis und um die Linie.“ Die Werke Corderos lassen sich alle auf diese zwei Elemente herunterbrechen. Neu zusammengesetzt, ergeben sie jedes mal aufs Neue ein eigenes Bild, einen eigenen Kosmos sozusagen. Die Linien fließen ineinander, nehmen dann aber plötzlich eine andere Richtung, knicken ab oder enden abrupt. Bei der Skulptur „Asteroid“ wirbeln sie so wild durcheinander, als würde das Werk gerade tatsächlich in der Erdatmosphäre einschlagen und explodieren.

Als Betrachter kann man sich in den Skulpturen Corderos dann geradezu verlieren, wenn man wie bei einem Labyrinth versucht, mit den Blicken den Linien zu folgen und einen Weg hindurch zu finden. Wenn man dann um eine Skulptur herum wandert oder unter ihr durchläuft, ist es so, als stünde man vor einem ganz anderen Werk als noch kurz zuvor. Das Material – Bronze und Stahl – lässt es zu, dass sich das Licht jedes Mal anders auf der Skulptur bricht, je nachdem von welcher Seite man sie betrachtet. Dabei erobern die Skuplturen den Raum. Bei der Skulptur mit dem Namen „ET“ beispielsweise ist das so. Im lichtdurchfluteten Vorbau der Galerie strecken sich vier Edelstahlbeine in die Höhe, um sich dann auf etwa anderthalb Metern Höhe in alle Richtungen auszubreiten, wie ein Baum, der ganz natürlich in die Höhe gewachsen ist.

Cordero gehört zur Nachkriegsgeneration italienischer Bildhauer, die frei von der faschistischen Doktrin in der Kunst wieder an das internationale Kunstgeschehen anknüpfen konnten und sich mehr und mehr vom Gegenständlichen hin zum Abstrakten bewegten. Die Werke des italienischen Künstlers finden sich im öffentlichen Raum und in Museen in Europa, Mittel- und Südamerika, den Vereinigten Staaten und China. Ihr Entstehungsort ist Norditalien, die Heimat von Riccardo Cordero. In Turin studierte er Kunst, anschließend hatte er verschiedene Lehraufträge und kuratorische Aufgaben inne. Seit 2004 hat der Bildhauer eine Reihe bedeutender internationaler Biennalen für Skulptur organisiert, seit 2009 gestaltet Cordero etwa im Führungsteam den gewaltigen Skulpturenpark in Shanghai.

Einblick in den Arbeitsprozess

Cordero gestaltet aber nicht nur Skulpturen, sondern überträgt seine Bildsprache auch auf Zeichnungen. Kohle und Grafit hat Cordero hier ebenfalls in Kreisen und Linien auf die Leinwand aufgetragen. Seine schwarzen Fingerabdrücke hat Cordero dabei aber immer hinterlassen, statt sie wegzuwischen. „So gibt der Künstler uns Einblick in seinen Arbeitsprozess“, sagt Werner Wohlhüter. In der Ausstellung in der Galerie Wohlhüter wechseln sich Skulpturen und Zeichnungen in gleichwertiger Reihenfolge ab und ergänzen sich gegenseitig. Die Zeichnungen wirken dabei wie eine Vorstufe der Skulpturen, aber trotzdem eigenständig wie sie: Kreise und Linie formen ihren ganz eigenen Kosmos.