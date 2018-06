Review: Pain – Coming Home

Neues Album rockt brachial.

Letztes Jahr hat Peter Tägtgren noch mit Rammstein-Sänger Till Lindemann gemeinsame Sache gemacht, dieses Jahr produzierte er das neue Album seiner schwedischen Metal-Nachbarn von Sabaton, aber jetzt ist der Tausendsassa wieder in eigener Sache unterwegs: Mit „Coming Home“ (Nuclear Blast) lässt der 46-jährige Musiker/Produzent einen Metal-Brocken auf die Fans los, der brachial rockt, aber auch neue Facetten bietet. Der Einstieg mit „Designed To Piss You Off“ gleicht einem Western, in dem nach wenigen Sekunden Aliens die Macht übernehmen. Der Refrain ist dann gleich der erste Ohrwurm, und auch „Call Me“ (mit Gastauftritt von Sabaton-Sänger Joakim Brodén) gefällt mit schrubbenden Gitarrenriffs und bollernden Drums, die auch den Landsleuten von In Flames gut stehen würden. Hymnische Orchesterklänge mischen sich ins Bild, aber das hier riecht nicht nach Rockrentner-Klassikchose, der Härtegrad ist nicht weichgespült, die Anspielung auf Christina Aguileras „Genie in A Bottle“ dafür wohlplatziert. Auch in „A Wannabe“ darf das Orchester mitmischen, und trotzdem bleibt das kalte Industrial-Flair, das Pain seit bald 20 Jahren begleitet. Stark auch „Black Knight Satellite“, bei dem Tägtgren seinem Faible für Verschwörungstheorien in bester Akte-X-Manier frönt. Das kennt man ja von seiner Hauptband Hypocrisy. Das Stück mit seinem epischen Refrain dürfte live mächtig zünden. In „Natural Born Idiot“ wird es dann geradezu poppig, und überhaupt gelingt Tägtgren der Spagat zwischen derber Härte, abweisender Schroffheit und mitreißenden Melodien sehr gut. Auch für Einsteiger bestens geeignet.

Live: 19.10. Ludwigsburg, Rockfabrik; 20.10. München, Backstage; 22.10. Lindau, Club Vaudeville.