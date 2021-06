Rembrandts „Nachtwache“ wieder vollständig

Wenn möglichst viele Menschen geimpft sind, endet die Pandemie – so oder so ähnlich sieht die Hoffnung vielerorts aus. Zunehmend machen Experten aber deutlich: Ganz so einfach ist es nicht. Das liegt auch an der Ausbreitung der aggressiveren Delta-Variante. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie verbreitet ist die Delta-Variante in Baden-Württemberg und Bayern? Während die Infektionszahlen insgesamt sinken, steigt der Anteil der Delta-Variante an den Infektionen in Baden-Württemberg rasant.