Religiöses Leben in Oberschwaben: Mal Schwert, mal Rosenkranz

In Oberschwaben fährt man gerne übers Land, macht Halt in Städten, besucht Kirchen, Klöster und Schlösser. Aber kennt man deren Geschichte, weiß man etwa, wie hochkomplex die Situation um 1500 war? Im Nachgang zum 500. Jahrestag der Reformation 2017 und im Vorgriff auf das 2025 anstehende große Gedenken an den Bauernkrieg vor ebenfalls 500 Jahren, tun sich hier interessante Fragen auf.

Vorstellung des Bandes in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Weingarten

Ihnen geht ein neuer Band der Reihe „Oberschwaben – Forschungen zu Landschaft, Geschichte und Kultur“ nach, der am Dienstag, 14. Juni, in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Weingarten vorgestellt wird. Sein Thema: Religiöses Leben am Vorabend der Reformation.

Seit rund 25 Jahren sind in der Regie der Gesellschaft Oberschwaben (GO) viele verdienstvolle Publikationen zur Historie des Oberlands erschienen. Hier reiht sich der neue, recht üppig und sinnfällig illustrierte Band ein, der auf eine Tagung von GO und Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Weingarten zurückgeht.

Organisiert von den beiden Historikerinnen Sigrid Hirbodian (Universität Tübingen) und Sabine Holtz (Universität Stuttgart) sowie Petra Steymanns-Kurz (Akademie), fand sie zwar schon 2019 statt, aber es geht hier ja nicht um kurzlebige Eventberichterstattung, sondern um die Darstellung von Forschungsarbeit mit Langzeitwirkung.

Der Tagungsband handelt von der Religion in Stadt, Land und Kloster

Der Dreiklang Kloster – Stadt – Land gibt die Gliederung vor, dabei ist der Blickwinkel mal enger, mal weiter. So geht Edwin Ernst Weber, der Kultur- und Archivleiter des Landkreises Sigmaringen, ausführlich auf die Geschichte des Augustiner-Chorfrauenstifts Inzigkofen vom 14. bis ins 17. Jahrhundert ein.

Er schildert die Prägung durch die Mystik nach 1300, streift das Beziehungsgeflecht der zum Großteil aus den Reichsstädten und dem Adel stammenden, oft hochgebildeten Chorfrauen und legt ein Augenmerk auf ihren Widerstand gegen die wachsende Reglementierung durch geistliche und weltliche Herren.

Bemerkenswert ist die Passage zum Eindringen lutherischen Gedankenguts, das dann rigoros unterbunden wurde. In der Folge des Konzils von Trient (1545 – 1563) bis zum Ende des Stifts nach der Säkularisation nahm die Observanz immer strengere Züge an.

Die Unterschiede zwischen dem Leben in einem Nonnenkloster und in einem hochfürstlichen Damenstift arbeitet die Historikerin Agnes Schormann aus Fribourg (Schweiz) am Beispiel der Geschichte des Stifts Buchau heraus. Weniger einer innerklösterlichen Askese zugewandt als vielmehr einem erzieherischen Wirken in die Öffentlichkeit hinein, darf dieses Stift doch als ein Hort intensiv gelebter Frömmigkeit gelten.

In manchen Fällen ist die Quellenlage zum religiösen Alltag in Oberschwaben exzellent

Im Beitrag des Tübinger Historikers Wilfried Setzler über das Kloster Zwiefalten wiederum spielen zunächst die politischen Spannungen zwischen Habsburg und Württemberg im 15. Jahrhundert eine Rolle. Dann aber übernimmt nach 1472 mit Georg Fischer eine herausragende Persönlichkeit den Abtstab, und unter seiner diplomatischen Ägide erlebt das Kloster eine wirtschaftliche und geistige Blüte – ganz im Gegensatz zu der damals auch ernsthaft propagierten These, im Sinne einer benediktinischen Klosterreform sei zu viel Bildung für Mönche schädlich.

Aufgrund einer exzellenten Quellenlage weiß man über die Vorgänge in der von religiösen Streitereien besonders geplagten Stadt Biberach zur Reformationszeit bestens Bescheid.

In einem detaillierten Text geht Andrea Riotte von der Wieland-Stiftung Biberach auf die Entwicklung des um 1240 gegründeten Spitals zu einem Bürgerspital ein. Was Fürsorge für arme und kranke Menschen im religiösen Umfeld zu jener Zeit bedeutet, wird hier klar konturiert.

Sogenannte „Seelhäuser“ gab es in vielen Städten Süddeutschlands

Auf ehemalige „Seelhäuser“ stößt man beim Rundgang durch viele Städte Süddeutschlands. Was es mit diesen Einrichtungen auf sich hat, bringt uns die Münchner Kulturwissenschaftlerin Barbara Baumeister anhand von Beispielen aus Augsburg, Nördlingen und Memmingen näher.

Dort fanden fromme Frauen Unterkunft und Auskommen, die sich vor allem Gebetsleistungen für Verstorbene verschrieben. Ursprünglich nicht-klösterlich ausgerichtet, nahmen diese Häuser um 1500 immer stärker Züge von religiösen Kongregationen an.

Einem aparten Aspekt widmet sich die Ulmer Museumskuratorin Eva Leistenschneider. Sie untersucht, wie sich die reichen Patrizier und Bürger der Stadt in ihren Altarstiftungen verewigten und sich davon Beistand der Heiligen für das ewige Leben erhofften.

Ein Beispiel: Der Kaufmann Laux Hutz erscheint auf einer Tafel des von ihm gestifteten Hutz-Altars von 1521 im Ulmer Münster als Mitglied der Heiligen Sippe – mit Rosenkranz wohl zum Beweis seiner Frömmigkeit. Und die Künstler machten es ebenso: Der Maler Martin Schaffner brachte sich öfters mit Selbstporträts auf seinen Altartafeln ein – auch schon mal als heiliger Sebastian.

Kirchen und Kapellen prägen bis heute weite Teile Oberschwabens

Über die direkte Reformationsepoche hinaus reicht hingegen der Text des Tübinger Kunsthistorikers Lorenz Enderlein, der uns die üppige Renaissance-Ausstattung der Franziskaner-Kirche St. Luzen in Hechingen um 1580 vorstellt – eine Schöpfung im gegenreformatorischen Geist der Grafen von Zollern.

„Sakralisierung der Landschaft“ ist das Thema Jörg Widmaiers vom Landesamt für Denkmalpflege. Schlüssig führt er vor, dass religiöse Bauten wie Kirchen und Kapellen, aber auch Kleindenkmale – etwa Bildstöcke, Weg- und Flurkreuze – bis heute die vornehmlich katholisch gebliebenen Teile Oberschwabens prägen.

Mit dem Pfarrwesen und der Seelsorge auf dem Land setzt sich dann der Leipziger Historiker Enno Bünz in einem profunden Text auseinander. Darin wird deutlich, wie Glauben in den Bistümern Konstanz und Augsburg an der Basis gelebt wurde – bis hin zur damals durchaus diskutierten Zölibatsproblematik.

Adelshäuser in Oberschwaben leisteten einen beträchtlichen Beitrag zum religiösen Leben

Schließlich nimmt sich Volker Trugenberger, der frühere Leiter des Staatsarchivs Sigmaringen, die Frömmigkeit im Adel vor – insbesondere in den Häusern Werdenberg, Zollern, Zimmern und Waldburg.

Ihr Beitrag zum religiösen Leben war beträchtlich und reichte von Aufsichtspflichten über Stiftungen für Spitäler, Pfründen, Bruderschaften, Wallfahrten und Kirchenbauten bis zur Fürsorge für den geistlichen Nachwuchs aus ihren Familien.

Die individuelle Frömmigkeit war dabei wohl unterschiedlich ausgeprägt. Während sich der 1467 gestorbene Truchsess Georg I. von Waldburg auf seinem Grabmal in Waldsee wie damals üblich mit Schwert und Lanze darstellen ließ, trägt Graf Eitelfriedrich II. von Zollern auf seiner Grabplatte in Hechingen von 1511 einen Rosenkranz in der Hand – wie beim Ulmer Kaufmann Laux Hutz betonte Marienverehrung kurz vor dem Thesenanschlag Luthers in Wittenberg.