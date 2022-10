Reinhard Mey: seine Texte, seine Lieder

Ich werde jetzt nicht jammern, so viele Menschen hat die Pandemie hart getroffen, hat deren Existenz bedroht oder sogar zerstört. Ich werde meine Gitarre neu besaiten und hole mir neue Laufschuhe für’s Kondi-tionstraining“, freut sich Reinhard Mey auf seiner Website auf die Livetournee zum Album „Das Haus an der Ampel“. In der Öffentlichkeit macht sich der Poet des Alltags rar: keine TV- oder Radio-Auftritte, keine Interviews zum 80. Geburtstag am 21. Dezember – erst zu den Konzerten ab 10. Oktober will er wieder auftauchen.

Singen und Schreiben sind sein erfüllter Kindheitstraum, seit er mit dem Lied „Ich wollte wie Orpheus singen“ vor 55 Jahren loslegte. Von „Gute Nacht, Freunde“ über „Wenn’s Wackersteine auf dich regnet“ bis zur Hymne „Über den Wolken“ stammen rund 500 Liedern aus seiner Feder, die von den Tücken des Alltags, von Leuchtfeuern und Schicksalsschlägen, von der Liebe und den Verheerungen des Krieges handeln. Meys Karriere ist einmalig: ein Dichter, der dem französischen Chanson in Deutschland eine Heimat gab und seiner Geburtsstadt Berlin bis heute treu blieb. Laute Töne sind ihm fremd. Nur mit „Annabelle, ach Annabelle“, einem Spottlied über eine Feministin, sorgte er für eine Bashing-Diskussion, als es den Begriff noch nicht gab – später folgte mit dem Song „Der Biker“ das musikalische Pardon.

Erschüttert vom Tod seines Sohns Maximilian, der im Mai 2014 nach fünf Jahren im Wachkoma starb, widmete ihm sein Vater das Lied „Drachenblut“. Mey als Menschenfreund, Spötter und Tröster, der alles, was ihn zornig macht oder amüsiert, aufspießt und dessen Verse Kulturgut sind. Umso erstaunlicher: bis auf Meys Autobiografie „Was ich noch zu sagen hätte“ von 2005 beschäftigt sich keine Publikation mit seinem Œuvre. Für den Musikwissenschaftler Michael Schneider höchste Zeit, das mit seinem Buch „Meylensteine. Reinhard Mey und seine Lieder“ zu ändern. Damit will er auf die „großen“ Themen in Meys Protestliedern aufmerksam machen, die in der öffentlichen Wahrnehmung hinter seinen Alltagsbeobachtungen zurückstehen. Mey singt nicht nur „Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht“, sondern unterzeichnete auch einen Offenen Brief gegen schwere Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg.

In 55 charakteristischen Liedern, thematisch 20 Themen von „Auftakt“ bis „Bühne“ zugordnet, nähert sich Schneider auf 182 Seiten Meys Liedern. Zusätzlich werden alle 26 deutschsprachigen Studioalben von „Ich wollte wie Orpheus singen“ bis „Das Haus an der Ampel“ im werkgeschichtlichen Kontext eingeordnet. Schneider analysiert, voll musikwissenschaftlicher Expertise, Viertelnoten und Melodien aus Quarten, Terzen und großen Sekunden; akribisch genau nimmt er Textverse und Refrains, auf- und absteigende Tonleitern sowie Grundrhythmen, Akkorde, Klang und Tonfall unter die Lupe.

Bisweilen fühlt man sich in ein musiktheoretisches Seminar versetzt, wenn Schneider von Descrenscendo, Ritardando, Menuette im ¾-Takt oder von Grundtonart bis Dominante schreibt. Aber die Musikanalyse ist kein Selbstzweck, sondern dient als Ausgangsbasis für den Versuch, ein Gesamtbild von Meys Musik zu entwerfen, der als Bildhauer in Ton beschrieben wird, dessen lyrischen Liedtexte auch ohne Musik bestehen können. Statt die fast sechs Jahrzehnte währende Karriere Meys nur chronologisch nachzuerzählen, entsteht an Hand von ausgewählten Lied- und Textbeispielen ein persönliches, fast psychologisches Porträt des Liedermachers. Aus den Betrachtungen der Lieder wird immer ein größerer Blickwinkel gezogen.

Im Kapitel „Trinken“ heißt es: „Doch im Überschwang ist stets auch die Vergänglichkeit präsent – in Meys Trinkliedern steht der Tod als Mahnung neben der Verheißung des Lebens.“ Obwohl der Autor nie mit Mey gesprochen hat, will er eine Rezeption von Meys Liedern in Gang bringen. Um ihn nicht nur als Chronisten und Seismografen der Widrigkeiten des Alltags, sondern auch als kritische Stimme des ganzen Lebens vom Kalten Krieg bis in die Gegenwart zu zeigen.