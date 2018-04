Regisseur Michael Anderson stirbt mit 98 Jahren

Der britische Regisseur Michael Anderson ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Dies berichteten am Samstag die Londoner „Times“ und mehrere US-Medien übereinstimmend.

Bekannt wurde Anderson vor allem mit dem Abenteuerfilm „In 80 Tagen um die Welt“ und dem Science-Fiction-Klassiker „Flucht ins 23. Jahrhundert“.

Anderson starb den Berichten zufolge bereits am Mittwoch. Er hatte zuletzt in der kanadischen Stadt Vancouver gelebt.

„Ich werde ihn jeden Tag vermissen“, schrieb seine Stieftochter, die Schauspielerin Laurie Holden, am Samstag auf Twitter. „Er war der liebenswürdigste Mensch, den ich in meinem Leben je kannte.“ Sie werde ihm für seine Liebe und seine Ratschläge auf ewig dankbar sein.

Der Film „In 80 Tagen um die Welt“ gewann fünf Oscars und setzte laut dem amerikanischen Magazin „Hollywood-Reporter“ in seinem Erscheinungsjahr 1956 eine Vielzahl von Rekorden. So habe Anderson mehr als 2000 Kamera-Einstellungen genutzt - so viele wie kein Regisseur vor ihm. Außerdem habe sein Team für das Werk mehr Flugkilometer zurückgelegt als jedes andere bis zu diesem Zeitpunkt. Der Aufwand lohnte sich - an den Kinokassen war „In 80 Tagen um die Welt“ ein großer Erfolg.

Hollywood-Reporter

Tweet Laurie Holden