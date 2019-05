Regensburg: Die Architektur des neuen Museums

Der Weg bis zu diesem Museum hatte einerseits einen langen Vorlauf, andererseits musste es dann ganz schnell gehen: Schon 1961, schreibt Gründungsdirektor Richard Loibl, habe Wilhelm Hoegner, der erste und letzte bayerische SPD-Ministerpräsident, den Antrag im Landtag eingebracht, „eine Stätte geschichtlicher Selbstdokumentation des bayerischen Staates“ zu errichten.

Ein Haus, das keines hat

In den 1970er-Jahren wurde ein „Haus der Bayerischen Geschichte“ gegründet, das aber gar kein „Haus“ besaß, sondern nur ein Büro in Augsburg, in dem die Landesausstellungen konzipiert werden. Groß war das Erstaunen, als Ministerpräsident Horst Seehofer in seiner Antrittsrede 2008 in nachgerade monarchisch erklärte: „Ich denke auch daran, mittelfristig ein Museum zur bayerischen Geschichte zu verwirklichen.“ 2011 legten die Historikerinnen und Historiker des Hauses der Bayerischen Geschichte ein Konzept vor. Noch im selben Jahr fiel die Standortentscheidung für Regensburg. 2013 gab es den Architektenwettbewerb, 2015 begannen die Bauarbeiten. Der ursprünglich geplante Eröffnungstermin 2018 konnte nicht gehalten werden wegen eines bis heute unaufgeklärten Brandes in der benachbarten „Bavariathek“, dem digitalen Geschichtsarchiv.

Architektur soll „Dienen“

Das Architkekturbüro Wörner Traxler Richter ist spezialisiert auf Großbauten. In Regensburg ist der Museumsneubau mit einer Gesamtnutzfläche von 5100 Quadratmetern nicht unumstritten. Dabei erklärte Stefan Traxler, dass der Leitgedanke immer „Dienen“ gewesen sei – den Anforderungen der Museumsleute wie der historischen Umgebung.Der Bau ist auf einer Brache entstanden und sowohl von der Stadt wie von der Donauseite aus zugänglich. Die Fassade besteht aus Keramikelementen, die den Bau weniger massiv erscheinen lassen, als er tatsächlich ist. Schauelement ist ein großes Fenster zur Stadt, in dem sich Dom und Niedermünster spiegeln. Es ist ein Passivhaus und gewinnt seine Energie aus dem Abwasser. Die Baukosten von 88 Millionen Euro trägt der Freistaat. Für den Betrieb ist die Stadt zuständig.