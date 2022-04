Rapper DJ Khaled mit Hollywood-Stern geehrt

Hip-Hop-Stars auf Hollywoods „Walk of Fame“: der US-Rapper und Musikproduzent DJ Khaled („I'm the One“, „Welcome to My Hood“) ist am Montag (Ortszeit) auf dem berühmten Bürgersteig mit einer Sternenplakette verewigt worden.

Der 46-jährige Grammy-Preisträger enthüllte seinen Stern - es ist die 2719. Plakette auf dem Hollywood Boulevard. Unter den Gästen waren Kollegen wie Jay-Z, Fat Joe, Sean Combs, Future und Sängerin Teyana Taylor.

Khaled brachte auch Ehefrau Nicole Tuck und die gemeinsamen kleinen Söhne Aalam und Asahd zu der Zeremonie mit. Er liebe seine Familie über alles, sagte der Rapper.

Der Erfolgsproduzent aus Miami (US-Staat Florida) hat in seiner langen Karriere ein Dutzend Alben veröffentlicht und mit Stars wie Kanye West, Lil Wayne, Usher, Drake, Justin Bieber, Nicki Minaj, Rihanna und Beyoncé gearbeitet. Der Song „Higher“ (2020), mit John Legend und Nipsey Hussle aufgenommen, brachte ihm eine Grammy-Trophäe ein.

