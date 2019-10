Rafael Seligmann hat ein neues Buch geschrieben

Drei Dinge will Rafael Seligmann. In seinem neuen Buch möchte er die Geschichte seiner Familie bis zur Auswanderung nach Israel erzählen. Und zwar als „Exempel des deutschen Landjudentums“. Dabei soll „der Leser auch seine eigene Geschichte erfahren“. Kann das funktionieren?

Rafael Seligmann nutzt, wie er am Schluss des Buches mitteilt, Aufzeichnungen des Vaters Ludwig Seligmann (1907-1975) über dessen Jugend in Bayern. Er hält diese Notizen für zu mager, für „sporadisch und bezogen vor allem auf seine Kindheit und die Gebräuche in Ichenhausen“. Daher hat er sich entschlossen, in Romanform zu erzählen.

Wann der Vater die Aufzeichnungen verfasst hat, bleibt unklar. Ob als Erinnerung, im Wissen, wie alles gekommen ist. Oder als Tagebuch: aus der Sicht eines jungen Mannes, der die Geschichte nicht im Nachhinein überdenkt, sondern als Zeitgenosse miterlebt. Die Art, wie der Roman geschrieben ist, legt eher diesen Eindruck nahe. Rafael Seligmann erzählt aus der Perspektive Ludwig Seligmanns. So verschwimmen Dokument und Fiktion, wobei der Anteil des Hinzugefügten überwiegt. Das sind meist Ausführungen zur allgemein politischen Lage der Epoche.

Auch die Sprache überrascht. Die Erzählhaltung erinnert an Loriot im Ohrensessel. Man tut sich schwer, sie mit dem Autor zusammenzubringen, den man mit pointiert-polemischen Kommentaren im Kopf hat. Seine Konstruktion mit einer Leitmotiv-technik hat allerdings Witz. Sie markiert die prägenden Eindrücke einer „Jugend zwischen Fußball und Synagoge“.

Das erste Motiv ist blau. Es ist der Himmel in Ichenhausen. „Die Decke der Synagoge war als blaues Firmament voller Sterne gestaltet. Der Zauber unseres Synagogenhimmels blieb mein Leben lang ungebrochen.“ Ohnehin: „Das wusste ich ebenso wie mein Bruder, wie meine Eltern, wie jeder Jude bei uns in Ichenhausen, dass wir die schönste Synagoge der Welt hatten.“

Ichenhausen ist aufgrund seiner Geschichte mehr Ausnahme als Regel. Bayrisch-Schwaben hatte – in scharfem Kontrast zu Ober- und Niederbayern – viele jüdische Gemeinden. In einer Linie nach Süden folgen Altenstadt, Fellheim, Memmingen, Kempten.

Noch bis in die NS-Zeit hinein blieb Ichenhausen die größte jüdische Landgemeinde in Bayern. Im 19. Jahrhundert war die jüdische Bevölkerung besonders stark, um 1830 lebten hier rund 1300 Personen. Sie machten die Hälfte der Bevölkerung aus. Und so war auch „die Synagoge ein repräsentativer Bau, den man von außen für eine Landeskirche halten konnte“. So ist es im „Synagogen-Gedenkband Bayern“ nachzulesen. (Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg im Allgäu, 2007).

Bei Seligmann steht die Synagoge mit ihrer Himmelsdecke für ein Geborgenheitsgefühl, das der Genera-tion von Ludwigs Vater Vertrauen in eine Zukunft in Deutschland auch noch 1933 fassen ließ. Der Ulmer Historiker Silvester Lechner hat dem Alltag in Ichenhausen eine „gelungene Symbiose“ bescheinigt. Der Roman bebildert nun dieses selbstverständliche Nebeneinander für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Fußball als verbindendes Motiv

Für das Miteinander bringt der Roman den Fußball ins Spiel. Der körperlich zarte Vater wird als Dribbelkünstler zum David, der den Philistern vom Tabellenführer Günzburg davonläuft. Rafael Seligmann markiert sich nicht durch Körpergröße, sondern durch Schenkelbreite und Bauchansatz. Beim Kreisliga-Kick schießt Vater Ludwig das 1:1 und bringt damit den Buchtitel ins Spiel: „Lauf, Ludwig, lauf“. Erst die Anfeuerung beim Torlauf, dann die Jubelchöre für den Treffer ins rechte Eck: „Sie begleiteten mich während der Jahre, die ich für den FC Ichenhausen kickte, ja, mein gesamtes Leben.“

Das Laufmotiv kehrt natürlich wieder. Am Schluss des Buches erfährt der Vater, dass er mit seinem Bruder nach Dachau ins KZ gebracht werden soll. Diesmal legt es der Autor einer fiktiven Person in den Mund: dem katholischen Pfarrer, der händeringend den unschlüssigen Ludwig drängt: „Lauf, Ludwig! Lauf weg, so schnell und weit, wie du kannst.“