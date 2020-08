Rachel Weisz steigt ins Serien-Geschäft ein

Von Schwäbische Zeitung

Mit Freude und Stolz in den Gesichtern und bei herrlichem Wetter haben 214 Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums am Wochenende Abiball gefeiert. In der Argenhalle in Gestratz fand in diesem Jahr der Abiball des Technischen Gymnasiums statt, das in diesem Jahr sein 10-jähriges unabhängiges Bestehen in Wangen feiern konnte. In der Waldorfschule fand der Abiball des Wirtschaftsygymnasiums statt.

Drei Schülerinnen erreichen Traumnote von 1,0

Laut BSW konnten sensationelle Ergebnisse gefeiert werden: Gleich drei ...