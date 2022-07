Premiere von Sibirien: Eine Opernrarität als Roadmovie bei den Bregenzer Festspielen

Nach der leider wegen drohendem Gewitterregen abgebrochenen Seebühnenpremiere von Puccinis „Madame Butterfly“ verlief die zweite Eröffnungspremiere des Festivals im Festspielhaus der Bregenzer Festspiele pannenfrei. Die selten gespielte Oper „Siberia“ („Sibirien“) von Puccinis neun Jahre jüngerem Kollegen Umberto Giordano (1867-1948) ist von dem jungen russischen Regisseur Vasily Barkhatov und seinem Team als spannendes Roadmovie mit eigens gedrehten Filmsequenzen als Ergänzung zur Bühnenhandlung aufbereitet worden.

Der ebenfalls aus Russland stammende Dirigent Valentin Uryupin präsentiert dazu Giordanos opulente Musik mit den beweglich spielenden Wiener Symphonikern und dem exzellenten Gesangsensemble.

Die Oper „Sibirien“ wird selten gespielt

Ein Begriff ist der Strauss-Zeitgenosse Giordano unter klassikaffiner Klientel meist lediglich als Komponist des Revolutionsdramas „Andrea Chénier“, das David Pountney als vormaliger Intendant der Bregenzer Festspiele vor zehn Jahren spektakulär auf die Seebühne gebracht hat. Bereits 1993 wurde im Festspielhaus Giordanos kaum bekannte Oper „Fedora“ präsentiert.

Jetzt also hat man dort just jenes Stück aus der Versenkung geholt, das 1903 an der Mailänder Scala statt der geplanten „Butterfly“-Uraufführung aus der Taufe gehoben worden war. Weil Puccini seine Partitur infolge eines Autounfalls nicht rechtzeitig fertigstellen konnte, kam damals ersatzweise Giordanos „Siberia“ auf die Bühne.

Das lange vernachlässigte Werk wurde überigens bereits 2021 beim Maggio Musicale in Florenz mit Sonya Yoncheva in der Hauptrolle unter Gianandrea Noseda wiederbelebt. Die Produktion ist unlängst bei Dynamic auf DVD erschienen. „Siberia“ variiert den seit Verdis „Traviata“ beliebten Topos der Entwicklung einer Opernfigur von der Hure zur Heiligen.

Stephana folgt ihrem Geliebten in die Verbannung

Stephana ist als naive 15-Jährige von Gleby verführt worden. Beide stammen aus armen Verhältnissen und streben „nach oben“. Gleby „vermietet“ die junge Frau in Petersburg als Kurtisane an den Fürsten Alexis, um mit ihr ein luxuriöses Leben zu führen.

Stephana verliebt sich aber in den Leutnant Vassili, verheimlicht ihm jedoch ihr Doppelleben. Als Vassili davon erfährt, tötet er den Kontrahenten und wird zu Zwangsarbeit in einem sibirischen Straflager verurteilt. Stephana lässt das keine Ruhe. Sie folgt ihrem Geliebten in die Verbannung.

Später taucht dort der ebenfalls straffällig gewordene Gleby auf. Er kennt einen Fluchtweg und will mit ihr verschwinden. Sie lehnt ab und möchte lieber mit Vassili fliehen. Gleby verrät sie aus Rache an die Wachen. Stephana wird erschossen, Vassili ins Lager zurückgebracht.

Regisseur Barkhatov erzählt diese Geschichte aus der Rückschau einer von ihm hinzuerfundenen Tochter Stephanas. Dazu hat er die um 1830 spielende Opernhandlung in die Zeit kurz vor der Oktoberrevolution versetzt. Die Tochter (Clarry Bartha) ist alt geworden und lebt inzwischen in Rom. Nach dem Fall der Sowjetunion beschließt sie, in Petersburg und Sibirien Spurensuche zu betreiben.

Ein Roadmovie bei den Bregenzer Festspielen

Ein von Pavel Kapinos und Sergey Ivanov gedrehter Schwarzweißfilm zeigt, wie sie 1992 in Rom aufbricht. In Petersburg steigt sie quasi von der Leinwand auf die Bühne und sucht die Räumlichkeiten ihrer Mutter Stephana auf. Christian Schmidts realistische Ausstattung und Nicole von Graevenitz‘ historische Kostümpracht helfen ihr, sich nun in Farbe auszumalen, wie es einst gewesen sein könnte.

Stück für Stück versucht die stets unerkannt über die Szene geisternde Tochter, die in der Oper vertonte Geschichte ihrer Eltern zu rekonstruieren. Später fährt sie mit der Transsibirischen Eisenbahn ostwärts, um in Archiven zu recherchieren. Giordanos opulente Zwischenmusiken dienen bei diesem Roadmovie als atmosphärisch passender Soundtrack.

Die kunstvolle Überblendung und Engführung von Opernhandlung und Barkhatovs „potentieller“ Filmstory schafft ein optisches Puzzle mit mehreren Zeitschichten.

Ambur Braid singt die fordernde Partie Stephanas mit Bravour. Ihr voluminös-dramatischer Sopran tönt aber bei forcierten Spitzentönen manchmal gepresst. Alexander Mikhailov kann ihr als Vassili mit seinem feinen, etwas unfrei klingenden Tenor nicht Paroli bieten. Vokal und darstellerisch brillant bringt der Bariton Scott Hendricks die Fiesheit des Gleby auf den Punkt.

Beim effektvoll musikalisch in Szene gesetzten Showdown zwischen ihm und Stephana zieht er allerdings den Kürzeren. Während das ergreifende Schlussduett Stephanas und Vassilis in ein grandioses Orchestercrescendo mündet, legt sich die Tochter zu ihren Eltern in den Schnee.