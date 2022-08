Predator ist zurück: „Prey“ auf Disney+

tar Carl Weathers und Ex-Wrestler Jesse „The Body“ Ventura mit ihren markigen Sprüchen und dem Machogehabe für Lacher. In „Prey“ sind die Dialoge banal, klischeehaft und absolut humorlos.

Optik des Films ist fast zu sauber und steril

Die Anzahl des Predator-Opfer dürfte in etwa gleich geblieben sein. Aber wo Arnie früher im mittelamerikanischen Regenwald zunehmend abgekämpft aussah, sieht Midthunder als Naru selbst nach diversen Kämpfen immer noch so aus, als käme sie frisch aus der Maske. Die Kriegsbemalung sitzt perfekt. Insgesamt ist die Optik des Films trotz schöner Landschaften in der nordamerikanischen Prärie zu sauber und zu steril, um eine beklemmende Atmosphäre aufkommen zu lassen.

Das größte Problem aber ist, dass das „Predator“-Prequel seine zentrale Figur fast schon lächerlich macht. Wer sich an die erbitterten Schlachten erinnert, die sich Schwarzenegger - und unter anderem Danny Glover („Predator 2“) und Adrien Brody („Predators“) - mit dem Predator liefern, wird sich wundern, wie unfähig das technisch bestens ausgestattete Alien im Kampf mit Naru wirkt. Die junge Kriegerin scheint ihm überlegen zu sein. Und wenn sie es mal nicht ist, rettet sie irgendein Zufall.

Das Fazit

Gemessen an den anderen, teils mauen „Predator“-Fortsetzungen ist „Prey“ keine allzu große Enttäuschung. Trotz magerer Spannung sind die 100 Minuten einigermaßen kurzweilig. Am Ende ist „Prey“, der ab sofort bei Disney+ zu sehen ist, ein durchschnittlicher Streamingfilm, der wohl schnell in Vergessenheit geraten wird. Ein Kinobesuch hätte sich dafür tatsächlich nicht gelohnt.

© dpa-infocom, dpa:220805-99-282340/2