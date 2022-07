Poppiges Bühnenspektakel bei den Bregenzer Festspielen

Als Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin steht Jan Bosses Inszenierung von William Shakespeares Bühnenstück „Der Sturm“ auf dem Programm der Bregenzer Festspiele. Jakob Nolte hat eigens dafür den Originaltext neu übersetzt. Seine Bearbeitung von Cervantes’ Roman „Don Quijote“ wurde von Bosse bereits 2019 für das Bregenzer Festival in Szene gesetzt.

Bregenzer Festspiele mit nterhaltsamen Einblicken ins Chaos

Stéphane Laimés Ausstattung für Shakespeares turbulentes Zauberspektakel bietet zwei unterhaltsame Stunden lang fantasievoll variierte Einblicke in ein chaotisches Labyrinth. Carolina Bigge (Live-Musik) und Arno Krachahn (Sounddesign) steuern poppige Klänge bei. Das Publikum im Bregenzer Kornmarkt-Theater ist begeistert.

Im Zentrum der Handlung von Shakespeares spätem „Sturm“ steht der durch eine Intrige seines Bruders Antonio als Herzog von Mailand ausgebootete Prospero. Mit seiner Tochter Miranda ist er auf einer einsamen Insel gelandet. Dort vorgefundene Bewohner hat er sich durch Magie untertan gemacht. Zu ihnen gehören der Luftgeist Ariel und der Sklave Caliban.

Zwölf Jahre nach seiner Ankunft in dieser Einöde treibt ihm ein Zufall seine einstigen Widersacher in die Hände. Durch Zauberkünste lässt er ein am Horizont auftauchendes Schiff, auf dem sich der neapolitanische König Alonso, dessen Sohn Ferdinand und sein böser Bruder Antonio befinden, in einen Seesturm geraten. Da aber Miranda und Ferdinand sich verlieben, kommt es zur Versöhnung.

Erstaufführung von „Der Sturm“ in Bregenz

Jan Bosse wollte die Fremdheit der hier beschriebenen Welt durch „starken poetischen Zugriff“ sprachlich zum Ausdruck bringen. Nolte hat ihm dazu Shakespeares Text wörtlich übersetzt. In Bregenz ist nun die Erstaufführung dieser Fassung zu erleben. Prospero und Ariel erscheinen auf leerer Bühne und lassen fingerschnippend die Lichter angehen. Das will nicht gleich funktionieren. Von der Decke fällt ein Hanfseil, dann ein zweites. Zu wenig.

Prospero schnippt noch einmal und wird von der Menge der nun herunter krachenden Seile fast erschlagen. Immer wieder verheddern sich die Protagonisten in diesem Gewirr, das auch die Verstrickungen ihrer Beziehungen symbolisiert.

Unzählige Assoziationen ermöglicht Laimés Bühnenidee im weiteren Verlauf. Wie Lianen hängen die vom Schnürboden des alten Theaters inspirierten Hanfseile von der Decke. Schon zu Beginn spielen sie auf Schiffstaue an, die von dem sturmgebeutelten Segler noch übrig sind. Später bilden sie einen dichten, von Marco Scherle magisch beleuchteten Urwald, durch den sich Monster hangeln.

Viele Gags lockern das Geschehen auf der Bregenzer Bühne auf

Dann wieder dienen sie als Schaukel, Trinkschläuche, Galgenstricke, werden wie eine Klapperschlange aufgerollt oder attackieren die Schiffbrüchigen wie gefährliche Pythons. Zahlreiche verbale und szenische Gags lockern das Geschehen auf. Auch Song-Einlagen sorgen für Abwechslung, sind aber mit ihren stampfenden Disco-Beats im kleinen Kornmarkt-Theater oft zu laut ausgesteuert.

Brillant agieren Wolfram Koch als äußerlich verwahrloster Prospero und Linn Reusse als naiv-kecke Miranda mit wasserstoffblonder Tussie-Frisur. Lorena Handschin zelebriert ihre Doppelrolle als quirliger Luftgeist Ariel im Glitzerlook und als Gonzalo ebenso virtuos wie Julia Windischbauer als Caliban und als Prosperos Bruder Antonio. Tamer Tahan gibt Alonso als schmierigen Mafioso mit Sonnenbrille. Jeremy Mockridge begeistert als Sonnyboy Ferdinand und als betrunkener Strand-Gigolo Stephano gleichermaßen.

Am Ende verlässt Prospero seine Fantasiewelt durch eine Hintertür ins Freie und stellt fest: „Ist auch ganz schön hier!“