Polizeiruf am Sonntag: Adams letzter Fall

„Abgrund“ (So., ARD, 20.15 Uhr) - Nacht, Wald, eine Frau flieht durchs Unterholz, schreit, krallt sich in die Rinde eines Baums. Am nächsten Tag wird sie tot aufgefunden, mit einer Tüte erstickt. Sie war Geologin. Ihr Bodengutachten hätte den Strukturwandel in einem ehemaligen Braunkohle-Abbaugebiet gefährden können. Die Verdächtigen: ihr Freund, der am Baggersee einen Bootsverleih eröffnen wollte, sein cholerischer Bruder, der den riesigen alten Förderkran bewacht, der verstörte Pfarrer, der lüsterne Dorfkneipenwirt. Schon bald stellt sich heraus: Es geht gar nicht um Politik, sondern um finstere Triebe.

„Polizeiruf 110“ wird zum Psychodrama

Aber noch spannender als der mörderische Fall entwickelt sich in dem Polizeiruf mit dem deutsch-polnischen Team aus Swiecko das Psychodrama der Kommissare. Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) ist mit den Nerven am Ende, fahrig und aufbrausend. Er drückt zitternd Tabletten aus der Packung, eine hübsche polnische Kellnerin hilft ihm durch eine Panikattacke.

Zum Glück steht ihm Kommissaranwärter Vincent Ross (André Kaczmarczyk) zur Seite, der neue, dezent queere Held der Serie. Vincent schminkt sich erst mal am Morgen und küsst vorm Einschlafen einen geheimnisvollen Ring. Dabei ist er ein Profi mit psychologischer Kompetenz, energisch, sachlich im Ton. Geradezu streng: „Zusammenarbeit kommt von zusammen arbeiten, ob’s dir passt oder nicht“, so ermahnt er den Kollegen. Doch am Ende bleibt er allein. Es ist Adam Raczeks letzter Fall.