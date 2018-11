„Polizeiruf 110“-Kritik: „Recht und Unrecht“

Ravensburg - Mit diesem spannenden Krimi aus Rostock startet die ARD-Themenwoche zum Thema Gerechtigkeit. Okay, danach streben pflichtgemäß alle Fernsehkommissare. Aber was geschieht, wenn das Recht an Grenzen stößt? Angetrieben vom späten Leid der Opfermutter versuchen Kommissar Sascha Bukow (Charly Hübner) und seine LKA-Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) einen 30 Jahre alten, zu den Akten gelegten Fall zu klären. 1988, in den letzten Tagen der DDR, wurde die 17-jährige Janina vergewaltigt und erwürgt. Der Verdächtige Guido Wachs wurde damals freigesprochen. Ein Fehler. Wie eine moderne DNA-Analyse zweifelsfrei beweist, war der als unbescholtener Familienvater lebende Mann sehr wohl der Täter. In einer hitzigen Auseinandersetzung auf dem Dach des Präsidiums gibt er es sogar zu. Nur: Nach deutschem Gesetz kann er nicht ohne ein offizielles Geständnis noch einmal für dieselbe Tat vor Gericht gestellt werden. Aber vielleicht für eine andere?

Der irische Drehbuchautor und Regisseur Eoin Moore konzentriert sich ganz auf die Figuren der Ermittler. Und es ist nicht etwa der bullige Bukow mit seiner lockeren Verbindung zur Halbwelt, sondern die korrekte, der Wahrheit verpflichtete, stets ein wenig überanstrengt wirkende Kämpferin Katrin König, die eine äußerst fragwürdige Entscheidung trifft. Stoff für Diskussionen.

Polizeiruf – Für Janina (So., ARD, 20.15 Uhr)