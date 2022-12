Platz eins der US-Charts: „All I Want For Christmas Is You“

US-Sängerin Mariah Carey (52) hat mit ihrem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ im vierten Jahr in Folge den ersten Platz der US-Singlecharts erreicht. „Wie der Weihnachtsmann, der zu seiner jährlichen Schlittenfahrt aufbricht, kehrt Mariah Carey an die Spitze der Billboard Hot 100 Songs zurück“, berichtete das Magazin „Billboard“.

Der Weihnachtshit aus dem Jahr 1994 kletterte 2017 erstmals in die Top Ten der US-Charts. Im Jahr 2019 stieg der Song zum ersten Mal auf den ersten Platz, den er seitdem in jedem Dezember wieder erreichte.

Die „Queen of Christmas“ Carey bestimmt aktuell auch die deutschen Charts. In der Single-Hitliste belegt sie den Angaben der GfK Entertainment zufolge mit „All I Want For Christmas Is You“ schon zwei Wochen in Folge den ersten Platz. Die Sängerin ist damit zum elften Mal in der 28-jährigen Geschichte des Weihnachtslieds auf Platz eins in den Offiziellen Deutschen Single-Wochencharts.

