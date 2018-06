Peter Jackson bekommt einen Stern in Hollywood

Drehbuchautor, Produzent und Regisseur Peter Jackson (53, „Der Herr der Ringe“) wird in Hollywood mit einem Stern geehrt.

„Seine bahnbrechenden und preisgekrönten Filme sind ein Teil der legendären Unterhaltung im Hollywood-Stil, die auf der ganzen Welt geliebt wird“, so die Organisatoren des „Walk of Fame“. Der Neuseeländer erhält den 2538. Stern auf dem berühmten Bürgersteig. Am 8. Dezember soll Jackson die Plakette vor dem Dolby Theatre in Hollywood enthüllen, eine Woche nach der Weltpremiere von „Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“ in London. Der dritte Teil der „Hobbit“-Trilogie schließt die Reihe der sechs Tolkien-Verfilmungen von Peter Jackson ab.

Ankündigung des Walk of Fames

