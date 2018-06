Pascale Marthine Tayou im Kunsthaus Bregenz

„I love you!“ steht auf der Plexiglastafel, die ein sympathischer Mann den Passanten an der Seestraße in Bregenz auf einem Plakat entgegenstreckt. Seine Hautfarbe ist schwarz, und sein freundliches Lächeln gibt den Blick auf makellose Zähne frei, während die Haare zu vielen kleinen Zöpfchen geflochten sind. Was soll das? Eine neue Werbekampagne im konservativen Österreich gegen Rassismus? Nein, der Mann auf den Billboards ist Pascale Marthine Tayou, der auf seine Ausstellung mit neuen Werken im Kunsthaus Bregenz aufmerksam macht. Ab heute ist sie geöffnet.

Tayou, der mit dieser Liebeserklärung bewusst irritiert, ist kein Nobody. Seit seiner Teilnahme an der Documenta 2002 in Kassel und der Biennale von Venedig in den Jahren 2005 und 2009 ist er international bekannt. Multimedial und interdisziplinär sind seine raumgreifenden Werke, in denen er verschiedene Materialien und Medien mit Schrift, Klang und Bewegung verbindet. Was Kunst bedeutet, ist für Tayou eher zweitrangig. Auf das, was es dem 1966 in Nkongsamba in Kamerun geborenen Autodidakten vielmehr ankommt, ist eine anthropologische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Seine Objekte, Bilder, Fotos, Video-, Licht- und Klanginstallationen bilden dabei ein poetisches Theater des Alltags und haben jetzt im Kunsthaus Bregenz (KUB) die ideale Bühne gefunden. Denn Tayou hat ein absolutes Gespür für den Raum und den Zauber, den seine Kunst darin entfaltet.

Schon im Aufgang zum ersten Stock empfangen einen die bedrohlich zugespitzten Holzpfähle von „Beautiful Sky“. Und kaum betritt man den Saal, zieht eine gigantische, von der Decke baumelnde Installation alle Blicke auf sich. „Things Fall Apart“ heißt die neue Arbeit. Was da auseinanderzufallen droht, sind afrikanische Handbesen und Masken, bunte Kolonialfiguren und alte Bücher, Holzpfähle und Ketten mit Fußfesseln. Drumherum gruppieren sich an den Wänden riesige Kreidezeichnungen auf afrikanischer Erde. Scheinbar achtlos liegt ein Sack davon am Boden, während davor zwei Schrottskulpturen wie Straßenverkäufer mit wedelnden Armen auf sich aufmerksam machen. Und aus der Ecke dröhnt Kinderlärm. Dort lockt ein Kühlschrank mit einem Video, das afrikanische Mädchen un d Jungen beim Spielen im Freien zeigt.

Der Künstler als Entdecker

Tayou begrüßt mit überbordender Fantasie den Besucher in Bregenz und bringt ihn von Etage zu Etage zum Staunen. Seien es die kopfüber von der Decke fallenden bunten Blechhütten, das malerische Relief aus 400 gefärbten Flaschenkürbissen oder die Landschaften aus Altkleidern. Schmunzeln lässt einen dagegen so manche ironische Installation, wie etwa die Vogelhäuschen-„Favelas“, die mit tierischem Gezwitscher und menschlichem Stimmengewirr das Treppenhaus zum Dachgeschoss beschallen.

Auch mit der „Africonda“ – eine zum abenteuerlichen Knäuel verknotete Schlange – zeigt sich der Künstler von seiner humorvollen Seite und beweist Distanz. Die Schlange besteht aus unzähligen Frottee-Waschlappen, die mit Heu aus dem Bregenzer Wald gefüllt wurden, was entsprechend duftet. Nicht zu vergessen die Fülle an schrägen Skulpturen aus Abfällen, die das Kunsthaus bevölkern. Köstlich sind zum Beispiel Tayous Kristallfiguren namens „Poupées Pascale“, die mit Alltagsgegenständen dekoriert und anschließend mit Schokolade überzogen wurden. Dann wieder schafft er es, aus verbeulten Farbdosen ein magisch-poetisches, menschliches Wesen zu kreieren, das anrührend in seiner Zerbrechlichkeit wirkt.

Spätestens hier wird klar, warum sich Pascale Marthine Tayou als „Explorer“ bezeichnet. Entdeckt er doch mit seiner Kunst die Schönheit des Weggeworfenen und Kaputten, den Charme einer globalen Müllhalde. Zugleich macht er sich mit seinen Objekten, zu denen oft auch riesige Phallussymbole und Voodoo-Fetische gehören, über die in Bezug auf Afrika bestehenden Klischees lustig und hinterfragt Geschlechterthemen. Seine Arbeiten sind dabei immer voller Lebenslust, voller Lebendigkeit und beziehen stets die Menschen vor Ort mit ein. Etwa bei den neuen Arbeiten, die in Bregenz gemeinsam realisiert wurden. Der Künstler selbst sagt: „Es interessiert mich, ein Teil zu sein von dem, was wir tun.“ Außerdem wolle er die Liebe teilen, die ihm entgegengebracht wird. Deshalb wohl der Ausstellungstitel „I love you“.

Die Schau im KUB dauert bis 27. April. Öffnungszeiten: Di.-So. 10-18 Uhr, Do. 10-21 Uhr. An den Osterfeiertagen von 10-Uhr. Katalog: 42 Euro. Übrigens: Im Atrium des Vorarlberg Museum hat Tayou die bunten Kochtöpfe seiner Heimat zu einer unendlichen Säule gestapelt.