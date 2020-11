Ostermeier: Theater notfalls den Winter schließen

Die gesamte Gastronomie-Branche ächzt ob der neuen coronabedingten Zwangspause. Doch nicht nur die Wirte selbst leiden unter der Krise, auch die Zulieferer sehen sich in diesem Jahr harten Zeiten ausgesetzt, wie das Beispiel des Bad Waldseer Gastro-Zulieferers „Geyer Food Konzept“ deutlich macht.

1500 Betriebe in der Region Bodensee-Oberschwaben beliefert die Firma Geyer mit „allem, was man in der Küche zur Zubereitung braucht“, wie es Geschäftsführer Andreas Geyer formuliert.