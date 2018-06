Ohne App, aber mit viel Einsatz

Läuft heute ein Song im Radio, der gefällt, aber unbekannt ist, schnappt man das Smartphone und lässt eine schlaue Musikerkennungs-App Titel und Interpreten ausspucken.

Lief vor zwanzig Jahren ein Song im Radio, der dem Sohn gefiel, der Mutter aber unbekannt war, konnte man nur den Nachwuchs schnappen und diesen in einem CD-Laden Laute ausspucken lassen. So stand ich irgendwann Mitte der 90er in einem Müller-Markt vor einer Verkäuferin und musste singen. Weil es damals nicht nur keine Musikerkennungs-App, sondern auch kein Grundschul-Englisch gab, klang das in etwa so: „Gaun im miss da rainer, gaun im miss da ron, gaun im miss da vain“.

Die Verkäuferin war jedoch noch viel schlauer als eine Musikerkennungs-App und erkannte das Lied trotz der schlechten Qualität. So hielt ich kurze Zeit später tatsächlich das epochale Werk „Mr. Vain“ von Culture Beat in Händen. Ekligster Eurodance, den ich heute niemals auf mein Smartphone laden würde. Die Textschwierigkeiten vor der Müller-Verkäuferin hingegen sind mir gar nicht peinlich. „Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him Mr. Vain“ – Googelt man heute die richtigen Lyrics, machen die auch keinen Sinn.