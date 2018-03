„Oft werden Endzeitängste inszeniert“

Früher galt man als ungeselliger Stubenhocker, wenn man stundenlang Fernsehen geschaut hat. Heute ist es schick, vom Serienmarathon am Wochenende zu schwärmen. Medienwissenschaftler Rainer Winter geht dem Phänomen seit Jahren nach. Im Gespräch mit Daniel Drescher redet er über den Umbruch in der TV-Landschaft, die Erfolgsfaktoren neuer Serien und ihre Funktion bei der Verarbeitung von Ängsten.

Sind Internet-Unternehmen wie Netflix, die Serien fürs Netz produzieren, Konkurrenz für Hollywood?

Ja, Serien im Netz entwickeln sich zur ernsthaften Konkurrenz für Hollywood. Es ist eine ganz andere Form des Erzählens, weil man sich bei Serien sehr viel Zeit lassen kann. Figuren können differenzierter, die Handlung ausgeklügelter sein. Für Serienmacher liegt der Reiz darin, dass sie sich freier und kreativer entfalten können. Wir sehen, dass das aus Hollywood immer mehr verschwindet. Dort konzentriert man sich auf Comicverfilmungen, auf leicht nachvollziehbare Blockbuster und Fortsetzungen und spricht damit ein sehr junges Publikum an. Viele Menschen sind aber im Umgang mit Filmen heute viel gebildeter, als die Zuschauer in der Zeit sein konnten, in der es noch keine DVDs oder Onlinearchive gab.

Das heißt, die Verfügbarkeit von Serien trägt dazu bei, dass die Konsumenten Qualität erkennen und auch einfordern?

Ja, das ist richtig. Dabei muss man sagen: Qualitativ hochwertige Serien gab es schon immer, das hat in den 1980er- und 1990er-Jahren mit amerikanischen Fernsehserien angefangen, die so aufgebaut sind wie heutige, wenn auch nicht ganz so komplex strukturiert. Ein Beispiel für eine Serie, deren Charaktere eine deutliche Entwicklung durchleben, war „NYPD Blue“, eine Cop-Reihe mit Soap-Elementen. Im Grunde ein Genre-Mix, bei der in jeder Episode Fälle aufgeklärt werden. Aber die Charaktere durchleben Transformationsprozesse. Da gibt es Detektiv Andy Sipowicz, der anfangs Rassist und Alkoholiker ist, aber geläutert wird und sich zu einer moralischen Figur und zum Zentrum der Serie entwickelt. Auch „Emergeny Room“ oder „Hill Street Blues“ stehen am Anfang der Entwicklung von Quality TV. Heute ist Qualität das Entscheidende, wird geschätzt und eingefordert. Bei ARD, ZDF und vor allem bei RTL und Sat.1 dachte man lange, dass die Zuschauer so etwas gar nicht mögen. Aber jetzt hat sich gezeigt, dass die Zuschauer viel kompetenter sind, als man gedacht hat, und mehr erwarten. Viele Zuschauer suchen sich ihre Inhalte auch im Internet und gestalten so ihr eigenes Programm.

Wie werden sich in den nächsten Jahren die Verhältnisse verschieben?

Ich denke, dass Sender wie ARD und ZDF, die auch über viele finanzielle Mittel verfügen, gefordert sind, ähnliche Serien zu produzieren. Vor allem, um an ein jüngeres Publikum heranzukommen und hier nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Die Entwicklung zum Quality TV hat man aber fast schon komplett verschlafen. Eine lobenswerte Ausnahme war „Im Angesichts des Verbrechens“, das trotz sehr guter Kritiken nach einer Staffel bereits wieder abgesetzt wurde.

Was macht die Qualität der neuen Serien aus?

Bei jeder Serie lassen sich komplexe Erzaehlstrukturen und vielschichtige Charaktere finden. Inhaltlich unterscheiden sie sich voneinander. „Game of Thrones“ beispielsweise kombiniert Fantasy mit Intrigen- und Machtkämpfen. „True Detective“ belebt das das Genre des Film Noir neu. Hier wird die Abgründigkeit von Charakteren dargestellt, die Polizisten haben selber dunkle Seiten. „Dexter“ ist eine originelle Weiterführung des Serienkillergenres. „House of Cards“ inszeniert den Kampf um die Macht in Washington als Shakespearsches Drama.

Man hat den Eindruck, dass Serien immer drastischer werden, gerade in punkto Gewalt. Serienkiller „Dexter“, Drogengeschäfte bei „Breaking Bad“, „The Walking Dead“ mit Zombies und Kopfschüssen - das war im TV lange undenkbar. Hat das etwas mit unserer Zeit zu tun, mit den Krisen und dem Terror, den wir seit dem 11. September viel stärker erleben?

In der Tat. Ängste finden sich immer wieder in populären Serien. In „Homeland“ ist es die Furcht vor Terror und die Frage, wem man trauen kann und wer ein Schläfer ist. Viele kulturelle und gesellschaftliche Formen von Angst werden in den populären Medien verarbeitet. Es macht einen Reiz von Serien aus, dass man sich spielerisch mit der Angst, etwa vor einer Umweltkatastrophe, auseinandersetzen kann. Bei George A. Romero war das am Anfang auch so, die Zombies entstanden durch die Folgen einer Umweltkatastrophe. Oft werden Endzeitängste inszeniert. Auch in der jüngeren Literatur kommt das vor. Bei Cormac McCarthys Roman „The Road“ kommen keine Zombies vor, aber die Menschen sind nach einer Katastrophe zum großen Teil zu Kannibalen geworden. Was passiert, wenn es zu einem derartigen Chaos kommt? Was sind die Folgen einer atomaren Katastrophe? Wir sind massiven Bedrohungen ausgesetzt, die manchem auch bewusst sind. Serien sind eine Art Seismograf für Ängste. In „Breaking Bad“ etwa sieht man einen Chemielehrer, der von seinem Job nicht mehr leben und sich die Krebsbehandlung nicht leisten kann. Deshalb steigt er ins Drogengeschäft ein. Das gibt einen Einblick in die Situation in den USA: Die Mittelklasse zerfällt, mit einem Job kommt man nicht mehr über die Runden. Ein Lehrer kann nicht mehr für seine Familie sorgen. Das ist das Zeitkolorit.

Warum reizt uns sowas? Man könnte sich ja auch sagen: Horror gibt es in der Tagesschau genug, da schau ich mir lieber einen idyllische Disney-Film an. Warum schauen wir uns Mördergeschichten und Endzeitszenarien an?

Weil man Ängste dann vielleicht zum Teil kontrollieren kann. Bilder von terroristischen Anschlägen, die wir in der Tagesschau sehen, beschäftigen unser Unterbewusstsein. Serien oder Filme, die diese Thematik aufnehmen und ausgestalten, helfen uns, diese Vorgänge zu verstehen und emotional zu verarbeiten bzw. zu beherrschen. Noch eins zum Thema Spezialeffekte: Es gab in den 1980er-Jahren erbitterte Diskussionen über Horrorfilme, die damals zum Teil verboten waren und die man heute aber fast überall kaufen kann. Unsere Wahrnehmungsgewohnheiten haben sich seitdem drastisch geändert, unsere Reizschwellen sind gesunken. Das hängt auch mit den in den Medien als Spektakel inszenierten Terroranschlägen zusammen. In dem Moment, wo Menschen geköpft werden und man sich das im Internet anschauen kann, ist ein Zombiefilm dagegen harmlos. Früher hat man versucht, die Jugendliche vor Horrorfilmen zu bewahren. Aber heute ist die medial dargestellte Wirklichkeit ja viel schlimmer als ein Horrorfilm. Und bei einem Zombiefilm kann man sich distanzieren und sagen: Es ist ja nicht real.

Dass Serien direkt fürs Netz produziert werden, ist doch eigentlich ein logischer Schritt, oder? Wir kaufen online ein, suche unsere Jobs im Netz, streamen Musik - warum nicht auch Serien im Internet schauen?

Alles ist vernetzter, man ist informierter. Bei Serien hat sich verändert, dass sie schneller verfügbar sind. Weltweit führt man sich ähnliche mediale Texte zu. „Being connected“ ist das zentrale - der schnelle und umfassende Zugang zu Information. Nicht unbedingt die DVD-Sammlung, sondern eben, dass man weiß, wo man sich eine bestimmte Serie besorgen kann.

Sie haben gesagt, die Konsumenten sind geschulter. Das Internet hat viele Dinge demokratisiert. Werden die Zuschauer in Zukunft auch mitentscheiden, was gedreht wird und auf die Handlung Einfluss nehmen?

Ja, und es passiert bereits, dass man das Publikum z.B. bei Onlineserien entscheiden lässt. So ähnlich wie bei Partys Trendscouts unterwegs sind, ist man mit den Serien näher dran am Publikum. Bei „Twin Peaks“ von David Lynch hat man erstmals schon zu Beginn der 1990er Jahre im Netz darauf geschaut, wie Fans reagieren. Jetzt wird dies ganz zentral. Dass die Zuschauer mitentscheiden können, das wird die Zukunft sein, glaube ich. Dass man das Gefühl hat, dass man durch seine Partizipation auch etwas verändern kann.

Durch Online-Verfügbarkeit von ganzen Staffeln muss niemand mehr eine Woche auf eine neue Folge warten, „Binge Watching“ gilt als cool. Ab wann muss ich beim exzessiven Konsum aufpassen?

Beim Binge Watching geht es um die Herstellung von Außeralltäglichkeit. Man kann sich vom Alltag distanzieren. Die Menschen sind im Arbeitsleben in Zwänge und Routine eingebunden. Serien sind eine Form der Entspannung. Auch wenn man sich dabei konzentrieren muss. Mehrere Folgen auf einmal zu sehen, das ist wie früher, als man ein Buch nicht mehr aus der Hand legen konnte. Visuelle Medien haben es aber leichter, weil sie zugänglicher sind.

Und wenn man dann im Netz diskutiert, ist es ja auch wieder etwas Soziales, oder? Niemand will seine Serie für sich behalten, und die Leute erzählen sich ja auch im Büro davon, so wie der „Tatort“ Montagmorgens Gesprächsstoff ist.

Ja, es sind immer soziale Aktivitäten damit verbunden. Es schafft Gesprächsstoff mit Leuten, mit denen man sonst wenig zu tun hat. Serien schaffen weltweit Verbindungen, man hat ein gemeinsames Thema.

Zur Person: Rainer Winter (Jahrgang 1960) ist Professor für Medien- und Kulturtheorie an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Serien. In Zusammenarbeit mit Susanne Eichner und Lothar Mikos hat er 2013 den Band „Transnationale Serienkultur“ herausgegeben.