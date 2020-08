Noch keine Entscheidung zu Groß-Konzert in Düsseldorf

Es ist Ferienzeit und das Thermometer zeigt über 30 Grad Celsius an. Viele Menschen sehnen sich nach einer kühlen, nassen Abkühlung im See oder im Freibad – doch Corona bringt die Betreiber der Badeanstalten an ihre Grenzen.

Und wer einen Blick in das Nicht-Schwimmerbecken im Sigmaringer Freibad wirft, bemerkt schnell, dass nur selten auf den Mindestabstand von 1,50 Meter geachtet wird.

Freibadgäste müssen online reservieren Die Besucher des Sigmaringer Freibads und der Krauchenwieser Küste mussten sich bereits seit ...