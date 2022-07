Neues von James Baldwin: Essays aus dem Schattenland

Zur Beerdigung seines Vaters war James Baldwin zurückgekehrt und sah auf der Fahrt zum Friedhof die eingeschlagenen Schaufenster der Rassenunruhen, die im Juli 1943 auch Harlem erreicht hatten. Er bekam Angst bei dem Anblick. „Hass, der so viel zerstören konnte, zerstörte unfehlbar auch den, der hasste, das war ein unumstößliches Gesetz.“

Er selbst hatte das am eigenen Leib erfahren, als er in New Jersey in einem Lokal einen Burger bestellen wollte und die weiße Bedienung zu ihm sagte: „Schwarze werden hier nicht bedient.“ Baldwin schleuderte daraufhin einen auf dem Tisch stehenden Wasserkrug nach der Kellnerin und ihm wurde bewusst: „Ich sah nicht sehr klar, das allerdings sah ich: dass mein Leben, mein Leben in Gefahr war, und zwar nicht durch etwas, das man mir antun könnte, sondern durch den Hass in meinem Herzen.“

„Von einem Sohn dieses Landes“ erstmals vollständig auf Deutsch

Es ist eine der Schlüsselszenen in seinem Leben, die James Baldwin (1924-1987) hier in seinem Essay „Von einem Sohn dieses Landes“ beschreibt. Der Text gibt seiner erstmals 1955 erschienenen Essay-Sammlung den Titel, die – man glaubt es kaum – jetzt erstmals in einer vollständigen Ausgabe auf Deutsch erscheint. Leider immer noch hochaktuell, wie die Black-Lives-Matter-Bewegung zeigt, war es höchste Zeit dafür.

Schon der Titel der Erstübertragung von 1963 macht das klar, der wenig einfühlsam „Aufzeichnungen eines Eingeborenen“ lautete. Und Miriam Mandelkow leistet die Neuübersetzung vorbildlich und nimmt den Texten aus übertriebener Political Correctness auch nicht ihren Zeitkolorit. Das „N-Wort“ etwa, das Mithu M. Sanyal im Vorwort meidet, schreibt sie bewusst aus. Alles andere würde bei James Baldwin auch keinen Sinn machen und seine feinsinnigen Formulierungen entstellen.

Alle zehn Essays der Originalausgabe enthält der Band. Dazu Baldwins Vorworte zu den Ausgaben 1955 und 1984, der feststellen muss, dass sich in den beinahe 30 Jahren an der Situation fast nichts verändert hat und das „Mysterium der Hautfarbe“ immer noch das Erbe aller Amerikaner ist. Er schreibt über die Entfremdung der Afroamerikaner. Dass sie sich immer verstellen müssen, um ihre Stellung in der Gesellschaft nicht zu gefährden.

James Baldwin schreibt differenziert über Diskriminierung der Amerikaner

Über das Dilemma, dass die schwarze Presse und Werbung sich an den Weißen orientieren. Und darüber, dass Schwarze den Politikern misstrauen, was zu einer Politikverdrossenheit führt, die liberale Amerikaner schon mal zum Wahnsinn treiben kann, aber durchaus ihre Ursachen hat: „Genau genommen haben wir es hier weniger mit politischer Verantwortungslosigkeit zu tun als mit Erfahrung – Erfahrung, die kein Maß an Bildung je wird wegwischen können.“

Wie differenziert James Baldwin über Diskriminierung und Selbstwertgefühl der Amerikaner schreibt, ohne zu stigmatisieren oder auszugrenzen, ist immer noch beeindruckend. Etwas davon wünscht man sich in den heutigen Debatten. „Der Schwarze in Amerika, düster als Schatten bezeichnet, der quer über dem Leben unseres Landes liegt, ist viel mehr“, heißt es etwa in dem Essay „Many Thousands Gone“.

Anders als sein Vater, der Prediger und „verbittertste Mann“, der ihm je untergekommen sei, versucht er ähnlich wie Martin Luther King sein Herz freizuhalten von Hass und Verzweiflung, „das Leben ganz ohne Groll so anzunehmen, wie es ist, und die Menschen so, wie sie sind“.

Und trotzdem die Ungerechtigkeiten nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern sie mit all seiner Kraft zu bekämpfen. „Ich liebe Amerika mehr als jedes andere Land auf der Welt, und aus genau dem Grund nehme ich mir heraus, es unablässig zu kritisieren.“ Dass James Baldwin bald 40 Jahre in Frankreich leben musste, weil sein Land noch nicht bereit war für einen wie ihn, entbehrt nicht einer gewissen Tragik.