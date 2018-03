Neues Songbook mit allen Songs der Toten Hosen

Für die Lagerfeuersaison kam das Liederbuch zu spät. Aber so haben Schrammelexperten und solche, die es werden wollen, nun eben die Wintermonate über Gelegenheit, sich das gesamte musikalische Werk der Toten Hosen draufzuschaffen und ihr Können dann nächstes Jahr zu präsentieren.

Auf 384 Seiten sind alle Songs der inzwischen 16 Studioalben der Düsseldorfer (Punk-)Rockband vertreten – inklusive des aktuellen Albums „Laune der Natur“. Wobei die Band selbst tiefstapelt und im Vorwort die rhetorische Frage aufwirft: „Gibt es überhaupt jemanden außer Kuddel, der am Lagerfeuer zur Gitarre Hosen-Lieder singt?“ Die Antwort kennt wohl jeder Festivalbesucher, vom Wacken im Norden bis zum Southside im Süden.

Dabei hat sich die Band der Devise „Keep It Simple“ verschrieben. Weder Tabulaturen noch ausführliche Notensätze sind abgedruckt, stattdessen finden sich über den Textzeilen jeweils die passenden Akkorde. Ganz wie man es eben von einem Liederbuch erwarten würde. Gut gemeint, aber etwas klein geraten ist die Grifftabelle am Ende des Buchs – um damit zu arbeiten, muss man sie im Grunde vergrößert kopieren. Das Buch kommt im handlichen Taschenbuchformat daher und sieht mit seinem Plastikeinband so aus, als ob es auch eine Nacht unter freiem Sternenhimmel übersteht.

Derweil brechen die Toten Hosen auch mit ihrem aktuellen Studioalbum alle Rekorde. Für die „Laune der Natur“-Tour 2017/2018 wurde bereits eine halbe Million Karten verkauft. Die Dezember-Termine in Stuttgart und München sind ausverkauft. In Süddeutschland kann man die Toten Hosen 2018 beim Rockavaria Festival in München (10. Juni), auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart (21. Juli) und in Freiburg (18. August) erleben.

Bis zum bitteren Ende: Das Songbook mit allen Texten und allen Liedern. Bosworth Music. 384 Seiten. 14,95 Euro. ISBN 978-3-86543-980-2