Neues Lustiges Taschenbuch: Donald Duck schwätzt jetzt auch auf schwäbisch

Älle suhlet sich im Erfolg, bloß i ben d’r Seggl. So koh des edd weiderganga!“, so spricht der ewige Pechvogel Donald Duck in einem besonderen Band des Lustigen Taschenbuchs. In dieser Ausgabe „schwätzen“ die Einwohner Entenhausens schwäbisch. In den Mund, beziehungsweise in den Schnabel gelegt, hat ihnen die richtigen Wörter und Sätze der bekannte schwäbische Comedian und Regisseur Dominik Kuhn alias Dodokay.

Das Lustige Taschenbuch auf schwäbisch ist nicht Dodokays erste Übersetzung in die Mundart

Die Lustigen Taschenbücher erscheinen seit 1967 bei Egmont Ehapa Media, jeden Monat gibt es darin mehrere Comics. In deren Zentrum stehen Figuren aus der Disney-Welt Entenhausen: Micky Maus und sein Freund Goofy oder Donald Duck, der größte Pechvogel der Welt. Wobei das Zusammenleben von Micky und Donald in einer Stadt eine deutsche Eigenheit ist. In vielen anderen Ländern wohnt die Maus in einer anderen Stadt. Eine weitere deutsche Eigenheit ist die kultige, auch wissenschaftliche Beschäftigung mit Entenhausen: Nirgends in der Welt ist der „Donaldismus“ populärer als bei uns. Seine Anhänger erforschen gesellschaftliche Prozesse in der fiktiven Stadt und halten dazu auch kulturwissenschaftliche Kongresse ab.

Die Donaldisten dürften sich freuen, wenn auch Dialekte in die Welt von Entenhausen einziehen. Schließlich spricht außerhalb Entenhausens nicht ein jeder klares Hochdeutsch. Zur Zusammenarbeit mit dem Verlag kam es dabei recht unspektakulär, wie der Künstler der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt. „Die Ehapa Egmont Media hat mich gebeten, bei einem schwäbischen Mundart-Lustigen Taschenbuch mit zu übersetzen.“ Da konnte der überzeugte Schwabe natürlich nicht nein sagen: Zwei Geschichten der Ausgabe stammen von Dodokay, der Rest von Kollegen.

Der Comedian wuchs in Reutlingen auf und ist seit Mitte der 2000er-Jahre erfolgreich im Internet, später auch im TV, mit seinen schwäbischen Interpretationen von Film- oder Serienhits unterwegs. Der Ausflug nach Entenhausen ist nicht Kuhns erster Versuch, Kultcomics ins Schwäbische zu übersetzen. Auch die „Simpsons“, die gelbe Kultfamilie aus dem imaginären Springfield/USA, schwätzten nach getaner Arbeit des Künstlers bereits auf Schwäbisch.

Dodokay steuert zwei Geschichten zum schwäbischen Entenhausen bei

In den neuesten Geschichten aus Entenhausen werden die Bewohner nun also dem Genuss von Maultaschen und Spätzle verfallen oder die Vorzüge der Kehrwoche kennenlernen. Kuhn steuert zu den schwäbischen Abenteuern in Entenhausen zwei Erzählungen – „Dô wird g’fegt“ und „Schleidersitz zum Erfolg“ – bei. Zum Schaffungsprozess erklärt er, „damit die Geschichten richtig schwäbisch werden, werden nicht nur die Sprechblasen übersetzt, sondern beispielsweise auch alle Schilder im Bild. Dann gibt es auf dem Rummel statt Zuckerwatte ,Wibele’ und ,Gutsle’. Bei sogenannten Soundwords wie ,Knall’ und ,Schnauf’ musste ich überrascht feststellen, dass die auf Schwäbisch fast alle gleich heißen.“

Donald Duck, Daniel Düsentrieb und Co. sprechen dabei im Dialekt von Dodokays Heimat. „Ich benutze bei allen meinen Veröffentlichungen meinen Heimatdialekt, wie er in Reutlingen gesprochen wird, weil’s dann authentisch wird. Ich habe mal gelernt, dass das ,Mittelostschwäbisch’ ist.“ Zwei bis drei Tage habe er für die Geschichten gebraucht – erst mal sei grob übersetzt worden, und weil einem nach der Pause dann oft noch witzigere Übersetzungen einfallen würden, seien einige dann Redigaturen notwendig.

Und beim Eintauchen in die Eigenheiten der Entenhausener konnte Kuhn so manche Gemeinsamkeit mit den Schwaben feststellen, wie er der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt. „Also zumindest einer von ihnen, Dagobert Duck, ist ja auch sehr sparsam. Und nahezu jeder Schwabe hat einen Geldspeicher – und wenn’s nur ein Schuhkarton unterm Bett ist.“

Die Schwaben-Version der Geschichten aus Entenhausen ist laut Verlag bereits die fünfte Dialekt-Ausgabe in der Reihe: Das „Lustige Taschenbuch“ gibt es in Mundart auch schon in weiteren Dialekten, unter anderem auf Bayerisch, Berlinerisch und Wienerisch. Ab dem 12. September dann auch auf schwäbisch.