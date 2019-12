Neues Buch von Peter Stamm: „Marcia aus Vermont“

Ist es das Fieber? Spielt die Erinnerung ihm einen Streich? Oder hat er nur zu viel Fantasie? Weil er hofft, eine alte Freundin wiederzusehen, bewirbt sich der Maler in Peter Stamms Erzählung „Marcia aus Vermont“ für ein Stipendium in Amerika. Vor mehr als 30 Jahren sprach ihn in New York am Weihnachtsabend eine Frau auf der Straße an. „Heute sei ihr Geburtstag, sagte sie, wenn ich zwanzig Dollar hätte, könnten wir ein paar Sachen kaufen und eine kleine Feier machen.“ Weil der Maler eh keine Lust hat, die Feiertage mit der Familie zu verbringen, folgt er Marcia. Die lebt mit David und Michelle in einer Ménage-à-trois. Zusammen verleben die vier jungen Menschen Tage, an denen für kurze Zeit alle Regeln und Konventionen außer Kraft gesetzt erscheinen. Der Maler erlebt ein intensives Gefühl von Freiheit, wie er es nie wieder empfinden wird.

Ein anderer schreibt seine Geschichte

Als er gut 30 Jahre später als Stipendiat in der Stiftung von Marcias Vater in Vermont eintrifft, holen ihn die Geister der Vergangenheit ein. In der Schublade seines Gästezimmers findet er ein Manuskript, das seine Geschichte erzählt. Aufgeschrieben von jenem David von damals. Von Freiheit aber ist darin nichts zu lesen. Im Gegenteil. In dem Text heißt es, er, der Maler, habe alles zerstört. Nach seiner Rückreise in die Schweiz seien die Freunde für immer auseinandergegangen. Marcia ist Fotografin geworden, erfährt der Maler, und habe ein Kind, das jetzt etwa 30 Jahre alt ist. Er beginnt zu recherchieren. Die wildesten Gedanken macht er sich, während um ihn herum die Landschaft immer mehr im Schnee versinkt und die anderen Stipendiaten abreisen. Sogar krank wird er über seinen vielen Fragen. Ist am Ende die junge Frau an der Rezeption vielleicht seine Tochter, von der er nie etwas wusste?

Fantasie und Wirklichkeit

Ein Hauch von Edgar Allan Poe und E.T.A. Hoffmann weht durch Peter Stamms etwas andere Weihnachtsgeschichte. Wie schon in seinem letzten Roman „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“, für den er 2018 den Schweizer Buchpreis erhielt, verschwimmen Fantasie und Wirklichkeit. Gekonnt erzählt der 1963 in Scherzingen geborene Schriftsteller in drei Zeitebenen. Dass der Maler im Buch auch Peter heißt, hat nichts zu bedeuten, sondern ist nur Teil dieses aufregenden Vexierspiels. Waren Stamms frühe Werke, sein zauberhaftes Debüt „Agnes“ (1998) oder der verstörende Roman „Sieben Jahre“ (2009) ganz in der Realität verwurzelt, so lässt sich in den letzten Büchern ein Trend zum Fantastischen feststellen. Die Schwermut allerdings, die alle seine Texte ausmacht, trägt auch seine Weihnachtsgeschichte. Als wären sie fremd im eigenen Leben, irren die Figuren durch die Welt. Immer auf der Suche nach etwas, das ihnen fehlt. Meist ist es Liebe.

Meister der Melancholie

Peter Stamm ist ein Meister der Melancholie. Er schreibt über die großen und die kleinen Lebenslügen, das Scheitern am eigenen Anspruch und über die verzweifelte Suche nach Glück. „Zu bereitwillig hatte ich den Gemeinplatz geglaubt, dass eine Biografie mit zunehmender Länge immer reicher würde“, legt er seinem Maler in den Mund. Doch das Gegenteil ist der Fall. „Jede Entscheidung, die man traf, vernichtete hundert Möglichkeiten, und am Schluss gelangten wir alle an denselben Punkt und lösten uns auf im Nichts.“ Sätze wie dieser machen Peter Stamms Prosa so außergewöhnlich. Der Protagonist sehnt sich nach Nähe, ist aber nicht bereit, sich selbst, oder auch nur die Rolle, die er spielt, für einen anderen Menschen aufzugeben. Er hat verlernt, sich zu öffnen, zu lieben, und verkörpert so das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Am Ende bleibt ihm nur der Blick zurück.