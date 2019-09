Neuer Krimi von Martin Suter erschienen

Das Gute an Büchern wie diesen ist, dass man sie auch nachts um halb eins nach drei Flaschen Bier noch lesen kann. Womit sich wahrscheinlich ihr Erfolg erklärt. Seit 2010 der erste Band von Martin Suters Krimireihe um den weltgewandten Kunstdetektiv Johann Friedrich von Allmen erschienen ist, schaffen es die Bände mit schöner Regelmäßigkeit auf die Bestsellerlisten. Vier von ihnen wurden mit Heino Ferch und Samuel Finzi in den Hauptrollen verfilmt. Im Fernsehen stört es nicht weiter, dass die beiden eher Comicfiguren als Charaktere verkörpern. Die Filme reihen sich nahtlos ein in die flachen Eigenproduktionen von ARD und ZDF, die immer mehr überhandnehmen. Martin Suter trifft also irgendwie den Zeitgeist.

Mit „Allmen und der Koi“ erscheint schon der sechste Band der Reihe. Diesmal wird der versnobte aber immer klamme Detektiv nach Ibiza bestellt, wo er im Auftrag des erfolgreichen Musikproduzenten Steve Garrett einen verschwundenen Koi-Karpfen finden soll. 123 Millionen Yen ist der seltene Kohaku wert. Er gehört der sexy Ehefrau des Produzenten. Ehe Allmen sich versieht, schlüpft diese attraktive Akina bei ihm auch schon unter die Bettdecke. Was er bereitwillig mitnimmt. Überhaupt lässt der Lebemann es sich gut gehen auf der Insel der Schönen und Reichen.

Allmen speist Artischockensalat mit Blutwurst und Feigenvinaigrette, schlürft Black Manhattans. Die Partys der High Society bieten ihm eine Chance, die teuren Anwesen der Koi-Sammler zu betreten und dort nach dem gestohlenen Fisch Ausschau zu halten. Seinen Diener Carlos lässt er extra einfliegen, damit der ihm bei der Suche behilflich ist. Als Carlos am Rand eines Festes niedergeschlagen wird und später behauptet, den gesuchten Fisch in einem Quarantänebecken gesehen zu haben, ergibt sich endlich eine erste Spur. Mehr durch Zufall als durch Ermittlungsarbeit lösen die beiden schließlich den Fall, der in einer ziemlich flachen Schlusspointe endet.

Mit weißem Anzug und Sektglas in der Hand lässt der 1948 in Zürich geborene Suter seinen Detektiv ermitteln. Der Autor selbst hat ein paar Jahre auf Ibiza gelebt und weiß nur zu gut, dass der Lifestyle der Promi- und Partyinsel die Leute fasziniert. Als ehemaliger Werber hat er gelernt, welche Register er ziehen muss. Aber das Schreiben ist ihm schon so sehr zur Routine geworden, dass er scheinbar gar keine Ansprüche mehr hat. Indem er seinen Detektiv jetzt schon auf den Fisch kommen lässt, verwässert er seine sonst im Kunstmilieu spielende Krimireihe. Besonders sinnreich war sie nie. Spannung kommt keine auf. Ein Roman wie mit Schablone geschrieben. Mit hölzernen Figuren und wenig Handlung. Garniert mit ein paar spanisch-japanischen Rezepten. Na, dann!

Mit seinem Debüt „Small World“ (1997) oder mit dem Wirtschaftsthriller „Montecristo“ (2015) hat Martin Suter bewiesen, dass er es besser kann. Bestimmt wird auch sein neuer Allmen-Roman die Bestsellerlisten stürmen. Wer einmal auf der Erfolgswelle schwimmt, geht so schnell nicht unter. Das gehört zu den Mechanismen unserer Medienwelt. Leichte Kost ist gefragt in diesen Tagen.