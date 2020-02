Neuer Hollywood-Deal nach „Fifty Shades of Grey“

Die Zahl der Grippefälle in Baden-Württemberg steigt immer weiter und ein Ende der Grippewelle ist nicht in Sicht. Währenddessen arbeiten die Behörden in China daran, das neue Coronavirus (Sars-CoV-2) einzudämmen und die Welt vor einer Pandemie zu bewahren.

Schwäbische.de erklärt, warum Sie bei Fieber und Husten keine Panik bekommen sollten und was passieren könnte, wenn das Coronavirus ein weltweites Problem wird.

Welche Krankheit ist gefährlicher?