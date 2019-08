Neuer Band zur Wirtschaftsgeschichte Oberschwabens

Das Thema Umwelt hat die stärkste Anziehungskraft. So hätte man mit journalistischer Brille beim Titel für dieses Buch eine andere Reihenfolge gewählt: Umwelt, Herrschaft, Markt. Tatsächlich beginnt der von der Gesellschaft Oberschwaben herausgegebene Band, der eine Tagung von 2015 dokumentiert, mit Klimastudien.

Die historische Klimatologie ist ein junger Forschungsansatz. Der Beitrag des Geologen Josef Merkt führt ungewöhnlich anschaulich in dieses Forschungsfeld ein, er lebt zudem von Beispielen aus der Region. Dank des Sees, der die Temperaturen austariert, spürte man hier die Klimaveränderungen, die im vorindustriellen Europa Kaltzeiten waren, weit weniger als in der Ostschweiz und auf der Alb. Um Merkts Pointe vorwegzunehmen: Oberschwaben befindet sich auch klimageschichtlich in einer „glückhaften“ Lage.

Der Begriff der „glückhaften Rückständigkeit“, mit dem die Region vor allem gerne literarisch umhäkelt wird, ist ein beliebter Bezugspunkt in den Diskussionen der Gesellschaft Oberschwaben. Historisch wird die Identität Oberschwabens an der Prägung durch Adel, Klöster und Reichsstädte festgemacht. Das neue Buch fügt einen weiteren Identitätsbegriff hinzu und betrachtet Oberschwaben als Wirtschaftseinheit. Ein neuer Ansatz. Er nimmt das Spätmittelalter von 1300 bis 1600 ins Visier.

Diese Zeitspanne folgt – in der Sprache der Klimaforschung – dem „Klima-Optimum“, das von 1050 bis 1250 angedauert hatte, als die Durchschnittstemperaturen so waren, wie man sie aus dem ausgehenden 20. Jahrhundert kennt. In diese Periode, ins Jahr 1138, fallen noch Stiftung und Gründung des Klosters Salem. Unter günstigem Klima wuchs die Bevölkerung, die Landwirtschaft weitete sich aus. Feuchtgebiete wurden entwässert und ausgebuffte Systeme von Weihern zur vielfältigen Wassernutzung angelegt. Neben solchen geradezu gartenartig genutzten Grundherrschaften hatte die Zisterzienserabtei Hausbesitz in Städten und unterhielt Pfleghöfe: eine breite wirtschaftliche Basis.

Verdinkelung der Landschaft

Nach 1300 kippte das Klima: Temperatureinbrüche und Erholungsphasen wechselten einander ab, der Trend ging nach unten. Die Auswirkungen sind der Mittelalterforschung bekannt: eine Agrarkrise mit Ernteeinbrüchen, Hungerzeiten, Pest, Bevölkerungsrückgang, die Aufgabe ganzer Siedlungen. Oberschwaben manövriert sich durch diese Zeit mit der „Verdinkelung“ der Landschaft. Dinkel, weniger witterungsanfällig und pilzresistenter, ersetzt den Roggen. Katherine Brun, die sich in Kalifornien mit der Geschichte Salems beschäftigt, zeigt, wie das Kloster diese Phase nicht nur überstand, sondern daraus als „Motor für die wirtschaftliche Entwicklung der Bodenseeregion und die Integration Oberschwabens“ hervorging.

Die Zauberformel heißt: Reinvestition der Gewinne. Edwin Ernst Weber, Kreisarchivdirektor in Sigmaringen, zeigt im Vergleich dazu an zwei gräflichen Grundherrschaften, dass die Wirtschaftsform des Adels, wenn auch um Modernisierung bemüht, keine unternehmerischen Impulse hervorbrachte. Hier stand die „Mehrwertabschöpfung der Untertanen im Vordergrund“.

Ein weiteres Ziel des Buches ist es, traditionelle Forschungsrichtungen zusammenzuführen wie die der Agrarhistoriker und der Stadtgeschichtsforscher. In Oberschwaben mit seinen vielen kleineren Städten war die Verbindung von Stadt und Land besonders eng. Ein Beispiel für ihr Zusammenspiel gibt die Landeskundlerin Anna-Maria Grillmaier, die ihre Doktorarbeit über den Fernhandel mit Ochsen geschrieben hat. Ihr Beitrag im Buch wirkt ausgesprochen modern: Schon im späten Mittelalter waren die Städte für ihre Fleischversorgung auf den Fernhandel angewiesen.

Ochsen aus Ungarn und Burgund

Die Autorin verfolgt die Handelsrouten: Konstanz, Buchhorn (das heutige Friedrichshafen), Biberach, Ehingen, Weißenhorn und Ulm versorgen sich mit Ochsen aus Burgund. Überlingen und Ravensburg decken sich in der Schweiz ein, während sich Wangen, Leutkirch, Isny und Memmingen an Augsburg anschließen, das Ochsen aus Ungarn importiert. Ulm und Augsburg sind die Zentren für die Organisation des Fleischhandels. Die Viehhändler tauschen Tuche, die im Umland gefertigt werden, gegen die Tiere ein und begleichen nur den Differenzbetrag in Geld. Kredite liefern die großen Handelshäuser in Augsburg. Da die Ochsen herdenweise gehandelt werden (eine Herde hatte 128 Tiere), entstehen auch Metzger-Vereinigungen. Anhand der Zollrechnungen lässt sich nachverfolgen, wie die Tiere über Oberschwaben verteilt wurden.

Das System, das Anna-Maria Grillmaier beschreibt, scheint seine Blütezeit um 1500 gehabt zu haben: Eine Jahreszahl, die immer wieder als Zäsur auftaucht. Sie ist auch klimatologisch auffällig und steht am Beginn einer Erholungsphase. Deren Ende, das nach der Mitte des 16. Jahrhunderts eintritt, spiegelt sich ebenfalls im Markt. Aus Ungarn kommen weniger Ochsen, die Versorgung aus der Region selbst gewinnt die Oberhand. Für die Weber im Umland von Augsburg und Ulm verschlechtert sich die Wirtschaftslage, der Fleischkonsum geht zurück.

Einen wichtigen Mosaikstein für das Bild des Wirtschaftsraums liefert der St. Galler Archivar Stefan Sonderegger: Er macht deutlich, wie Oberschwaben mit Vorarlberg und der Ostschweiz interagierte. Die reichen Städte der Schweiz, vor allem St. Gallen, investieren in die Landwirtschaft. Kaufleute legen einen Teil ihres Kapitals in Almen an, die sie dann verpachten. Oder sie machen die Bauern zu Webern, die sich in ihren großen Höfen aus der Zeit der Selbstversorgung nur noch zwei Kühe halten und den Stall an Sennen vermieten. Schriftliche Satzungen für die Nutzung des Weidelands treten an die Stelle von Gewohnheitsrecht. Die Entwicklung setzt im Appenzellerland im Spätmittelalter ein, in der Neuzeit intensiviert sie dann auch die Landwirtschaft der Ostschweiz von Toggenburg bis Liechtenstein. Die Sennen sind Agrarunternehmer. Sie verstehen sich auf die Produktion von Butter und Käse. Die werden nach Oberschwaben exportiert, das im Gegenzug Korn für die Schweiz liefert.

Der Austausch über den Bodensee hinweg war bislang für das 17. und 18. Jahrhundert bekannt. Er sollte mit der Industrialisierung und dank der Fährverbindung nochmal einen Schub bekommen. Der Band belegt nun, dass sich der Wirtschaftsraum Oberschwaben bereits im späten Mittelalter abzeichnet: als Folge von Arbeitsteilung und Spezialisierung der Regionen um den See. Hätte Karl Marx die Kapitalisierung der Landwirtschaft und ihre Folgen auch hier studiert und nicht nur in England, gäbe es gewiss auch den Begriff der „glückhaften Kapitalisierung“.