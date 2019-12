Neue Staffel von „Babylon Berlin“ feiert Premiere

Von Schwäbische Zeitung

Der Landkreis Sigmaringen hat einen Straßenbauplaner für den Bau einer Umfahrungsstraße zwischen Meßkirch und Mengen gewonnen. Das hat Landrätin Stefanie Bürkle in der Kreistagssitzung am Montag bekanntgegeben. Das Straßenbauprojekt war erst durch großen politischen Druck aus der Region in den Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen worden. Nachdem das Land klar gemacht hatte, dass es mit den Planungen der Straße nicht vor 2025 beginnen wird und zunächst andere Projekte Vorrang hätten, hat sich der Landkreis dazu ...