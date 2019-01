Neu im Kino: „The Favourite“

Es ist der pure Wahnsinn: Da hoppeln 18 Häschen auf dem erlesenen Parkett eines Barockpalasts. Die Diener müssen sich liebevoll um sie kümmern. Ein großartiges Bild im neuen Kinofilm „The Favourite“, eine Groteske, aber eine mit tieferer, abgründiger Bedeutung. Nicht nur, weil dies keineswegs der spleenige Einfall eines Hipster-Regisseurs ist, sondern historische Realität. Der Schrecken liegt darin, dass jeder dieser Hasen für eines der 18 Kinder steht, die die Königin Queen Anne im Laufe von 17 Jahren zur Welt gebracht und wieder verloren hat. Nicht weniger als elf von ihnen wurden bereits tot geboren. Und so hoppelt auch die tägliche Erinnerung an das private Grauen durch die Palastgemächer.

Queen Anne, deren Regentschaft im Zentrum der Handlung steht, ist heute ein bisschen vergessen. Sie regierte im frühen 18. Jahrhundert, (1702-1714), war die Letzte des Hauses Stuart, und stand im Schatten des Franzosenkönigs Ludwig XIV., aber auch ihres bedeutendsten Feldherren, des Duke of Marlborough. Während Letzterer in der Ferne Schlachten schlägt, ist dessen Frau Sarah die wichtigste Hofdame der Königin. Sarah ist eine Art inoffizielle Premierministerin, die von allen für die wahre Regentin gehalten wird – nicht ganz zu Recht, denn zumindest in diesem Film ist ihre Stellung von Anfang an prekär, immer bedroht durch Hofintrigen und die Launen der Königin.

Gespielt wird sie hier von Rachel Weisz als so kalte wie leidenschaftliche Machtpolitikerin, die zugleich die heimliche Liebhaberin der Königin ist. Diese Liebe zu Frauen ist die eigentliche schwache Seite der Queen, die ansonsten zwar allerlei psychische und physische Leiden hat und der Regierungsgeschäfte überdrüssig ist, aber sie ist doch weit weniger Wachs in den Händen ihrer Umgebung, als es den Anschein hat. Geschickt und gelegentlich mit unverhohlenem Sadismus manipuliert die Frau ihre Umgebung. Olivia Colman spielt mit Verve diese depressive, launische, mental und körperlich zerquälte Königin als Gefangene ihrer selbst im Schlachtfeld der Liebe. Verve, Energie ist überhaupt das prägende Merkmal dieses großartigen Films. Die kraftvollste Bewegung kommt von der jungen Abigail (gespielt von Emma Stone, die jetzt gemeinsam mit Olivia Colman für den Oscar nominiert wurde). Lady Sarah hält ihre ferne, verarmte Verwandte für manipulierbar und verhilft ihr arglos zum Aufstieg – doch die bedient bald ähnlich geschickt die Klaviatur der höfischen Machtausübung. Und so erwächst Sarah in Abigail eine ebenbürtige Konkurrentin um die königliche Gunst. Abigail kämpft ganz offen nur für sich. Ein weiblicher Dreikampf also.

„The Favourite“, dessen Titel sich auf beide Hofdamen münzen lässt, ist eine subtile, facettenreiche Studie über weibliche Macht zwischen Furcht und Eigennutz, über die Tricks und Täuschungsmanöver des nur vermeintlich schwächeren Geschlechts. In dieser Welt der symbolischen Spiele und des schönen Scheins ist auch die Liebe nur eine Illusion. Hier geht es also nicht um zeitgeistige Selbstbestimmung. Und über #Me Too würden die drei Figuren im Film gewiss nur lachen. Doch dies ist auch kein historisches Politdrama.

Der in England lebende Grieche Yorgos Lanthimos (im Rennen um den Oscar für die „Beste Regie“) zeigt die Realität des Matriarchats als wölfischen Überlebenskampf. Er zeigt Frauen, die Macht haben, die empathisch, aber amoralisch wie alle Mächtigen sind. Sein Blick auf die Epoche ist zugleich belustigt und distanziert. „The Favourite“ ist abgründig, abstrus und faszinierend. Zudem entdeckt der Film das Fremde im Vergangenen: Getragen von großartiger historischer Musik präsentiert er eine höfische Welt, in der man sich mit Entenrennen amüsiert, und in der das Servieren einer frischen Ananas eine mittlere Sensation ist.

Die Regeln des höfischen Systems

Lanthimos interessiert sich daneben vor allem für zwei Dinge: Absurdes und Regeln. Allerdings spielen die Regeln des höfischen System, die man gut mit einem in sich sinnlosen Spiel gleichsetzen könnte, hier kaum eine Rolle. Der Regisseur führt die Barockzeit ins Ironisch-Absurde und erinnert mit dieser Haltung an Sofia Coppolas „Marie Antoinette“.

Wie immer bei Yorgos Lanthimos ist dies ein sehr witziger, zugleich abgründig boshafter Film. Wer einen Moment zum Nachdenken kommt, nachdem er laut gelacht hat, wird sich zumindestens wundern. „Wicked“ hat eine US-Kritikerin den Kinofilm genannt, „verdreht, schräg und boshaft“ also. Das trifft es ganz gut.