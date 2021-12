Neu im Kino: „Spider-Man: No Way Home“

Mit einer nie gekannten Starpower kommt der neueste Marvel-Superheldenfilm ins Kino. Außer dem derzeitigen Spinnenmann-Darsteller Tom Holland sind in „Spider-Man: No Way Home“ auch seine beiden Vorgänger Tobey Maguire und Andrew Garfield aus Paralleluniversen zu sehen. Dazu Benedict Cumberbatch als Doctor Strange und Zendaya als Freundin Mary Jane MJ. In weiteren Rollen treten Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina und Marisa Tomei auf. Dieses Staraufgebot unter der Regie von Jon Watts soll eine Geschichte tragen, die das Publikum vor allem intellektuell fordert: Es gibt Paralleluniversen und die Figuren sinnieren über ihre Rollen. Das Kino selbst, Spektakel und Humor bleiben dabei eher auf der Strecke.

Zu Beginn des Films flieht Spider-Man, also eigentlich Peter Parker, in eine spirituelle Oase. Der Medien-hype um seine Person ist dem armen Jungen zu viel, Wellness und Wokeness sollen sein Leben bestimmen. Und der Hochbegabte möchte sich auf seine Bewerbung am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, einer weltweit führenden Technikuniversität, konzentrieren.

Das passt ins Konzept des Marvel-Konzerns, denn Spider-Man ist nicht nur der spießigste, kleinbürgerlichste aller Superhelden, einer der nicht wie Ironman oder Batman in protzigen Autos herumfährt und Technik-Gadgets liebt. Spider-Man sehnt sich nach nichts mehr als nach einem Abend vor der Glotze, mit Pizza und seiner Freundin MJ.

Überhaupt ist dieser Spider-Man weniger Superheld, sondern vielmehr ein Franchise-Produkt. Noch nie hat ein Superheldenfilm diese Problematik derart offen reflektiert und dann auf der Leinwand ins Bild gesetzt, wie dieser. So ist „Spider-Man: No Way Home“ paradoxerweise der intellektuellste aller bisherigen Superheldenfilme. Fortwährend denken die Figuren über sich selbst und ihre Rollen nach, über ihre Möglichkeiten zu handeln – oder eben nicht. Dies geschieht in langen Dialogen, und indem sich Figuren verdoppeln und verdreifachen. Irgendwie geht es nebenbei auch um das Böse, das besiegt werden soll. Vor allem aber geht es um Spider-Man selbst, um seine Befindlichkeit.

Nur kurz wird aus „Spider-Man“ ein richtiger Film mit einer Handlung von A nach B und dann nach C, einer, der von den Guten erzählt, die gegen Schurken kämpfen. Und allzu selten gelingen wirklich überraschende Bilder.

Die tollste Szene ist, als sich einmal ein „Multiverse“, bestehend aus mehreren Universen gleichzeitig, öffnet. Ganz kurz fühlt man sich da in einen Christopher-Nolan-Film versetzt, „Inception“ zum Beispiel, wenn acht Züge parallel zu einer Art rasenden Blüte geformt im Concorde-Tempo durch die Luft düsen. Aber nur selten kommt es zu solchen Momenten.

Ansonsten dominiert in „Spider-Man: No Way Home“ viel Gequatsche und breitgetretene Befindlichkeiten. Vorbei das ökonomische Erzählen, das Hollywood einst ausgemacht hat. Der Film könnte leicht eine Stunde kürzer sein als er ist. Es würde ihm guttun. Stattdessen erlebt man hier die Folgen des Serienbooms und der allmählichen Verwandlung des Narrativen, den Verfall der Kunst, Schwerpunkte zu setzen. Alles soll gesagt werden, alles vorkommen, alles episch sein und mit Bombast-Musik untermalt. Und statt eines einzigen Endes gibt es eine Handvoll.

Dazu passt dann auch, dass man sich nicht für einen Bösewicht entscheiden wollte, und auch nicht für einen Spider-Man, sondern kurzerhand fünf verschiedene Schurken und drei Spider-Männer auftreten lässt. Man könnte sagen: Ein nostalgisches Wiedersehen, der Marvel-Konzern bietet seinen Fans einfach alles. Man könnte aber auch sagen: Hollywood ist verrückt geworden.

Dieser Peter Parker/Spider-Man will fortwährend die Vergangenheit manipulieren und alle Welt vergessen lassen, was war und wer er ist. Er will fortwährenden Neuanfang und zweite Chancen. Das belegt sein kindisches Gemüt, sein im Grunde pubertäres Wesen: Denn Spidey will nicht zu seinen Entscheidungen stehen, er weiß nicht, dass Leben bedeutet, dass man das Rad nicht zurückdrehen kann. Lieber hofft er auf eine gute Märchenfee, die ihm jeden Wunsch erfüllt. Diese gute Fee heißt hier Doctor Strange.

Dieser Dr. Strange, eine weitere Marvel-Figur, gespielt von Benedict Cumberbatch, ist nicht nur Spideys Ersatzpapa, sondern überhaupt der einzige Erwachsene dieses Films und die wahre Hauptfigur.

„Spider-Man: No Way Home“ sagt viel über das Kino von heute aus. Ein Kino, das in die Krise schlittert, weil es sich immer weniger entscheiden kann, auch noch den letzten Zuschauer ins Kino locken und es allen recht machen will. Doch dieser Weg könnte – allen Werbe- und Marketingmillionen zum Trotz – auch zu einem führen: Wer alle kriegen will, kriegt am Ende keinen.