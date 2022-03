Neu im Kino: „Petite Maman“ erzählt von einer Zeitreise zurück ins Leben

Am Anfang ein Abschied: Gleich dreimal hört man „Au Revoir!“ – das sind die ersten Worte des Films, gesprochen von einem kleinen Mädchen. Acht Jahre alt ist Nelly, und gerade ist ihre geliebte Großmutter gestorben. In den nächsten Tagen wird Nelly mit ihren Eltern das alte Haus der Großmutter am Rand eines großen Waldes ausräumen.

Bald muss die Mutter weg, und so bleibt sie mit ihrem Vater allein in dem unbekannten, recht altmodischen, großen Gebäude. Viele Stunden verbringt sie sich selbst überlassen, auf den Spuren der Kindheit ihrer Mutter, um deren Elternhaus es sich handelt. Mehr und mehr taucht Nelly dabei auch ein in die Gefühlswelt ihrer Mutter zu der Zeit, als diese selbst nicht älter war als sie jetzt. Sie blättert in deren alten Schulheften, sie entdeckt Spielzeug in den Schränken. Und sie fürchtet sich vor dem Panther, der nachts wie ein Schatten am Fußende ihres Bettes zu kratzen scheint.

Sie spielt auch im Wald, wie ihre Mutter früher. Eines Tages trifft sie dort ein anderes Mädchen, das etwa so alt ist wie sie und das zu ihrer Spielgefährtin wird. Gemeinsam bauen sie an einem Baumhaus, etwa an jener Stelle, wo auch die Mutter einst eines hatte. Die neue Freundin, sie heißt Marion, nimmt sie irgendwann mit in ihr Elternhaus – und spätestens in diesem Moment begreift jeder Zuschauer, was hier vor sich geht: Denn dieses Elternhaus ist mit dem von Nellys Großmutter identisch. Und die achtjährige Marion ist eine frühere Version von Nellys Mutter.

Das ist die fantastische Wendung, die dieser Film nimmt. Unerwartet in dem Wechsel des Tons, den er für den Film bedeutet, und zugleich ganz natürlich, ganz selbstverständlich im Übergang zwischen der einen Welt zu der anderen.

Man kann jetzt als Zuschauer deuten, interpretieren, man kann diese Wendung ins Fantastische als ein romantisches Märchen auffassen, als eine Form des magischen Realismus. Man kann dem Ganzen auch eine psychoanalytische Deutung geben und sagen, dass Nelly sich das alles nur einbildet. Aber letztendlich ist es völlig egal, wie man sich die Sache erklärt. Am besten, man lässt alles auf sich beruhen und nimmt es mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie die Mädchen: kein Grund zur Beunruhigung; kein Grund, sich in seinem Weltbild beirren zu lassen.

Denn eigentlich ist alles ganz einfach: Nelly trifft ein paar Tage lang täglich ihre eigene Mutter als Gleichaltrige. Was wir erleben, während wir zwei jungen Mädchen dabei zuschauen, wie sie spielen, wie sie ein Baumhaus bauen, wie sie ziemlich albern und laut kichernd Pfannkuchen backen, wie sie Rollen spielen – das ist die Annäherung der Tochter an die Mutter und eine Art Versöhnung, die durchaus etwas Gegenseitiges hat. Nelly trifft auch die Großmutter, die sie gerade verloren hat, als jüngere Frau wieder. Und sie kann das nachholen, was sie zuvor verpasst hatte: Sie kann sich richtig verabschieden.

Zum eigentlichen Höhepunkt wird aber der letzte Tag, den die beiden Mädchen miteinander verbringen, der einzige Moment des Films, in dem Musik alles erfüllt. Es ist eine Schlüsselszene, wie sie für die Regisseurin Céline Sciamma typisch ist. Sie zeigt eine gemeinsame Schlauchboottour der kleinen Mädchen auf einem See, in dessen Mitte die absurd-modernistische Nachahmung einer aztekischen Sonnengott-Pyramide steht. Hier fahren die beiden auch kurz in eine Höhle hinein, die wiederum wie das Tor zu einer anderen Welt aussieht. Märchen und Gegenwelten sind hier selbstverständlich. Vieles liegt im Auge des Betrachters, aber insgesamt ist dieser gut gemachte, schöne, ruhige Film sehr wirkungsvoll.

„Petite Maman“ (Kleine Mutter) erzählt vom Tod und der Angst vor dem Tod, dem Abschiednehmen und dem Verarbeiten all dessen. Insofern ist der während der Pandemiemonate gedrehte Film einer, der sehr gut zu Corona passt. Und er steht für eine bestimmte Form des Kinos, die wir zur Zeit verloren haben, obwohl sich viele Zuschauer nach ihr sehnen: Filme, die Ernst und Unernst verbinden, das Wirkliche und das Fantastische, die Fragen nach dem Sinn des Lebens stellen. Vor allem aber stellen Filme wie dieser so grundsätzliche Fragen leicht und heiter, nicht schwer. Zum Glück für die Zuschauer kommt „Petite Maman“ diesen zurzeit vermissten Filmen so nahe wie leider nicht sehr viele im derzeitigen Kinobetrieb.

Céline Sciamma, die ungewöhnliche Französin, die zuletzt mit „Portrait eines jungen Mädchens in Flammen“ unisono weltweites Lob einheimste, beweist einmal mehr ihr besonderes Faible für junge Figuren. „Petite Maman“ fügt sich perfekt ein in ihre Filmografie der Geschichten über kurze, intensive, lebensprägende Begegnungen.