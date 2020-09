Neu im Kino: „Persischstunden“

Grundsätzlich gilt: Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss zwei Wochen in Quarantäne oder einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als zwei Tage ist. Auch während der Quarantäne-Zeit kann ein Corona-Test gemacht werden. Ist dieser negativ, wird die Quarantänepflicht aufgehoben. Zusätzlich gibt es einige Ausnahmen, also Personengruppen, die erst gar nicht unter die Quarantänepflicht fallen.

