Neu im Kino: „Noch einmal, June“

Ravensburg - Filme, Bücher und die Musik sind voll von verpassten Momenten, die sich nicht nachholen lassen. Im preisgekrönten Text des Songs „The Living Years“ von Mike and the Mechanics etwa bereut der Sänger all die Dinge, die er seinem verstorbenen Vater zu Lebzeiten nicht gesagt hat. Doch die Gelegenheit ist vorbei und kommt nicht mehr wieder.

Was aber, wenn doch? Dieser Frage widmet sich der australische Film „Noch einmal, June“ – sentimental, aber auch sehr humorvoll und ganz sicher nicht auf übernatürliche Weise. Denn die June, um die es im Filmtitel geht, ist noch nicht verstorben, für ihre Angehörigen aber dennoch nicht mehr zu erreichen. Nach einer Serie von Schlaganfällen lebt sie seit fünf Jahren mit fortschreitender Demenz in einem Pflegeheim. Ihre Besucher erkennt sie nicht, auch einfache Dinge vergisst sie sofort wieder.

Doch eines Morgens ist alles anders: June (Noni Hazlehurst) wacht auf und ist völlig klar im Kopf. Sie löst Kreuzworträtsel, will sich von den Pflegekräften nicht mehr wie ein kleines Kind behandeln lassen und kann nicht glauben, dass sie die vergangenen fünf Jahre verpasst hat. Auch von der Warnung ihres Arztes, dass es sich bei der wunderbaren Rückkehr ins bewusste Leben nur um eine kürzere Episode handeln könnte, lässt sie sich nicht aufhalten. Umso wichtiger scheint es ihr schließlich, die unerwartet gewonnene Zeit zu nutzen und bei Familie und Firma nach dem Rechten sehen.

So büchst die sehr resolute June aus dem Pflegeheim aus und fährt per Taxi zu ihrem Haus, in dem allerdings mittlerweile eine andere Familie wohnt. Da taucht die von den Ärzten informierte Tochter Ginny (Claudia Karvan) auf , klärt die Situation, kann das Wiedersehen kaum glauben – und wird von ihrer dominanten Mutter schon bald wieder zurechtgewiesen. Ganz so konfliktfrei, zeichnet sich an dieser Stelle schon ab, wird Junes Auferstehung nicht ablaufen, getreu dem Sprichwort: „Sei vorsichtig, was du dir wünschst – es könnte in Erfüllung gehen.“

Aus dieser sehr lebensnahen Erkenntnis zieht der Film einen guten Teil seines Reizes. Denn schon in ihrem ersten Leben schien June, gelinde gesagt, sehr willensstark gewesen zu sein. Warum sollte sie jetzt noch Rücksicht auf – ihrer Ansicht nach – kleinere Empfindlichkeiten nehmen? Zumal für sie schnell klar wird, dass es ohne sie eben nicht geht.

In den fünf Jahren ihrer Abwesenheit wurde nicht nur das Familienhaus versilbert, auch in der von ihr begründeten Tapetenwerkstatt hat nun ein schmieriger Manager das Sagen, bei dem Qualität offenkundig keine Rolle spielt. Innerhalb der Restfamilie sieht es nicht besser aus: Ginny hat nach einem Zerwürfnis keinerlei Kontakt mehr mit ihrem Bruder Devon (Stephen Curry), der sich wiederum von seiner von June hochgeschätzten Frau getrennt hat. Und das sind noch nicht einmal alle einschneidenden Entwicklungen, die June verpasst hat.

Wird die Mutter – über den nicht präsenten Vater ihrer Kinder erfährt man nur am Rande etwas – versuchen, ihre Familie wieder in die Spur zu bringen? Aber sicher. Wird sie dabei auch selbst etwas lernen und ihr früheres Verhalten überdenken? Davon ist auszugehen. Entscheidend für das Gelingen des Films ist aber weniger das „Was?“ sondern das „Wie?“. Und diesen Weg inszeniert Debüt-Regisseur JJ Winlove, der auch das Drehbuch verfasst hat, auf äußerst erfrischende Art und Weise, wozu auch das unverbrauchte Setting in einem australischen Vorort beiträgt. Die Darsteller haben eine unverbrauchte Ausstrahlung und der typische Familien-Mix aus Zuneigung, Rivalitäten und Verletzungen wird überzeugend vermittelt.

Bei all dem Lachen über bizarre Situationen dürfte es bei vielen Zuschauern aber auch immer wieder mal feuchte Augen geben, werden hier doch ganz elementare Frage angeschnitten: Welche Rolle spielt man im Leben der anderen, was bleibt, wenn man nicht mehr da ist, welche Entscheidungen bereut man? Denn die so toughe June scheint auch ein romantisches Geheimnis zu haben, dem sie nostalgisch nachhängt. Eine vom Sohn auf Ebay verscherbelte Kommode spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle, und die Suche danach gibt dem Film dann im letzten Drittel nochmals eine neue Wendung. Diese wirkt vielleicht nicht mehr ganz so realistisch, beschert „Noch einmal, June“ aber einen runden Abschluss.

Obwohl der Film schon vor zwei Jahren fertiggestellt wurde, ist es erfreulich, dass er nun auch in die deutschen Kinos kommt. Potenzial zum erfolgreichen Geheimtipp ist durchaus vorhanden. Denn auch wenn die Verpackung recht leichtbekömmlich ausgefallen ist, dürften einen die hier verhandelten Themen nach dem Abspann noch eine ganze Weile beschäftigen – nicht schlecht für einen Film über das Vergessen.