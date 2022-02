Neu im Kino: „King Richard“ mit einem Oscar-würdigem Will Smith

Schon wieder eine Shakespare-Verfilmung? Der Titel des neuen Will-Smith-Films führt in die Irre, denn er bezieht sich auf einen sehr neuzeitlichen König. Dieser ist sicher keine so rundum tragische Figur wie Richard III., aber dennoch eine äußerst ambivalente Gestalt: Porträtiert wird Richard Williams, Vater der beiden Weltklasse-Tennisspielerinnen Serena und Venus Williams. Deren Leben und Karriere würde natürlich genügend Stoff für eine Serie mit mehreren Staffeln bieten. Aber es gibt schon einen Grund, warum der Film nicht „Die Schwestern“ heißt. In erster Linie ist er ein Porträt des so eigenwilligen wie umstrittenen Tennis-Patriarchen. Und Will Smith stürzt sich so engagiert in die Rolle, dass er als bester Schauspieler für den Oscar nominiert wurde; zu den fünf weiteren Nominierungen zählt auch die für den besten Film.

Der reale Richard Williams ist noch am Leben, feierte gerade gesundheitlich angeschlagen seinen 80. Geburtstag und hatte noch wesentlich mehr Ecken und Kanten – sowie Frauen und Kinder – als seine Leinwandfigur. Doch Regisseur Reinaldo Marcus Green („Monsters ans Men“) konzentriert sich auf eine zentrale Periode der Familie Williams: die Zeit vor dem großen Durchbruch. In der lebt Richard mit seiner zweiten Frau Oracene Price (Aunjanue Ellis, als Nebendarstellerin ebenfalls für den Oscar nominiert) und fünf Töchtern in den frühen 1990er-Jahren in Compton, einem Vorort von Los Angeles. Hip-Hop-Fans wissen spätestens seit dem N.W.A. Album „Straight Outta Compton“, dass der Ort nicht gerade die beste Gegend ist und unter Bandenkriminalität leidet.

Vater Richard sind die sozialen Brennpunkte seiner Wohngegend schmerzhaft bewusst: Mehr als einmal wird er von Gangmitgliedern verprügelt, wenn er sich beim Tennistraining schützend vor seine Töchter stellt. Die Übungsstunden finden auf keinem schicken Platz statt, sondern auf einem von Stacheldraht umzäunten Gelände. Aber Richard hat einen sehr präzisen Plan. Und der existiert nicht nur in seinem Kopf, sondern ausformuliert auf 78 Schreibmaschinenseiten. Damit will er seine beiden Töchter Venus (Saniyya Sidney) und Serena (Demi Singleton) zu Weltklasse-Tennisspielerinnen coachen.

Doch der Weg dahin ist weit, denn in den 1990er-Jahren ist Tennis noch ein überwiegend weißer Mittelklassesport. Aber Richard gibt nicht auf und schafft es mit seiner hartnäckig bis penetranten Art, namhafte Coaches zu gewinnen, die seine Töchter mit der Aussicht auf eine lukrative Zukunft kostenfrei betreuen. Dabei bringt der Sturkopf mehr als einmal zunächst den engagierten Paul Cohen (Tony Goldwyn) und dann sogar den eigentlich stets gu gelaunten Rick Macci (Jon Bernthal) an die Grenzen der Belastbarkeit.

Von Filmbiografien, bei denen die erfolgreichen Kinder im Mittelpunkt stehen, sind wir es gewohnt, dass entweder ablehnend-entmutigende oder krankhaft ehrgeizige Eltern traumatische Spuren bei ihrem Nachwuchs hinterlassen. Ein solches Vatermonster ist Richard hier aber nicht. Er ist eigenwillig, autoritär, mal misstrauisch, mal ein eitler Sprücheklopfer. Doch dass ihm nicht nur die Karriere, sondern auch das Wohl seiner Kinder am Herzen liegt, nimmt man ihm dank Smiths facettenreicher Darstellung meistens ab.

So legt der Vater Wert auf eine gute Schulbildung, respektvollen Umgang mit den Gegnern, Lektionen in Demut – die er selbst freilich nicht immer befolgt – und vor allem darauf, dass seine Töchter noch möglichst lange Kinder bleiben können. Die aggressiven Eltern auf dem Tennisplatz sind ihm ein Gräuel und daher trifft er teils äußerst unkonventionelle Entscheidungen. Etwa, dass Venus und Serena sich lange nicht an den eigentlich obligatorischen Jugendturnieren beteiligen, sondern erst einmal weitgehend abgeschirmt an ihrer Technik feilen.

Dass lässt sich gut mit dem Wohl der Kinder begründen, aber man merkt dem Film-Richard auch immer wieder an, welche diebische Freude es ihm bereitet, dem bestehenden System ein Schnippchen zu schlagen. Die eigentliche Motivation, auch das klingt wiederholt an, sind vielfältige rassistische Verletzungen seit seiner Kindheit. Bei der Karriereförderung seiner Kinder tritt ihm dagegen zwar kaum offener Rassismus entgegen, aber es wird immer wieder deutlich, dass der Tenniszirkus auf afroamerikanische Spielerinnen nicht im Ansatz vorbereitet war und diesen eher unbeholfen gegenüberstand.

Venus und Serena sowie ihre Schwester Isha Price waren als Produzentinnen eng in das Filmprojekt eingebunden. Das dürfte dazu beigetragen haben, dass der Vater in einem etwas wohlwollenderen Licht als in vielen Presseberichten aus der Zeit erscheint. Vor allem aber, dass auch die Rolle der Mutter angemessen gewürdigt wurde. Oracene, die sich später von Richard trennte, erträgt hier nicht nur mit großer Geduld die Macken ihres Mannes, sondern stellt sich auch immer wieder vor ihre Kinder und ist in das Training eingebunden.

Über diese Familiengeschichte hinaus bietet der Film einiges an 90er-Jahre-Atmosphäre, Richards zweifelhafte kurze Tennishosen eingeschlossen, dramatisch inszenierte Turnierszenen und im Kern eine weitere Variante des amerikanischen Traums. An den glaubt trotz oder gerade wegen seiner schwierigen Herkunft auch Richard, der schon auf dem Tennisplatz von Compton stets ein Plakat mit dem Zitat von Gründungsvater Benjamin Franklin aufhängt: „If you fail to plan, you plan to fail“ – „Wenn du das Planen versäumst, planst du das Scheitern.“