Neu im Kino: „House of Gucci“ – Das Drama mit der Mode

Fast 20 Jahre dauerte der Versuch Hollywoods, die mörderisch-absurde und überdies auf Tatsachen beruhende Geschichte der Gucci-Familie zu verfilmen. Ursprünglich sollten Angelina Jolie und Leonardo Di Carpio die Hauptrollen spielen. Eine halbe Generation später werden die nun von Lady Gaga und Adam Driver übernommen. Und endlich kommt nun auch der Film ins Kino.

„House of Gucci“ ist eine Geschichte über Glamour, Jetset und unermesslichem Reichtum, gleichzeitig aber auch über Liebe und Hass, Macht und Ungeist, Dummheit und Gier. Ein Shakespearesches Königsdrama oder eine Tragödie ist es deshalb aber noch lange nicht. Auch keine ausgelassene Komödie, sondern eher ein grotesk-bizarres Märchen wie der „Sommernachtstraum“, der die Götterwelt als allzumenschliche Kleinbürgerhölle karikiert.

Alles beginnt im Mailand der 1970er-Jahre: Patrizia, die Tochter eines Transportunternehmers, lernt auf einer Party einen schüchternen jungen Mann mit exzellenten Manieren kennen. Der entpuppt sich schnell als Maurizio, Neffe von Aldo Gucci, dem Patriarchen des bekannten Modehauses und damit millionenschwerer Erbe. Der Film lässt offen, wie viel Liebe, wie viel Gerissenheit im Spiel ist. Jedenfalls lässt Patrizia die einmal gefasste Beute nicht mehr los. Maurizio ist für die junge Frau die Chance, der spießigen Herkunft zu entkommen, und ein Leben in Saus und Braus zu führen.

Aber schnell wird klar, dass sie mehr will. Patrizia ist intelligent und zielorientiert – und damit genau das, was Maurizio braucht, um seine zweifellos vorhandenen Anlagen zu einem erfolgreichen Geschäftsmann zu entfalten. Das erkennt auch Aldo und bevorzugt den Neffen gegenüber seinem eigenen Sohn.

Für dieses erste Kapitel der Gucci-Saga nimmt sich der Film am meisten Zeit. Schon hier ist alles als groteske Farce angelegt, die deutlich macht, dass es um Menschen geht, die Gerissenheit mit leutseliger Naivität, grundsätzliche Geschmacklosigkeit mit viel Sinn für den Geschmack des Publikums vereinen – und sich immer wieder über sich selbst wundern. Besonders der von Al Pacino gespielte Aldo könnte auch einem Mafiafilm entstammen: Er macht Geschäfte mit den Fälschungen seiner eigenen Modelinie und kommentiert dies in lächelndem Zynismus: „Gucci ist was ich sage, was es ist. Quality ist was für die Reichen. Wenn eine Hausfrau in Long-Island die Illusion braucht, sie sei eine Gucci-Kundin.“

Dieser Aldo ist der einzige, der es mit der Härte der eingeheiratenen Patrizia aufnehmen kann. Den vorhersehbaren Kampf gewinnt diese und bootet die komplette Familie aus. Doch genau zu diesem Zeitpunkt beginnt ihr Mann Maurizio sich allmählich von seiner Frau zu emanzipieren. Und damit wird aus dem süffisanten Gesellschaftsporträt ein Trennungsdrama, dessen letzter Akt die Ermordung Guccis durch einen Auftragskiller wird, der im Auftrag der geschiedenen Gattin handelte.

Mit den einzelnen Fakten nimmt es der Film dabei nicht so genau, auch wenn das Drehbuch im Großen Ganzen den Recherchen eines vor 20 Jahren erschienen Bestsellers folgt, der unter dem Titel „Gucci – Mode, Mord und Business“ auch auf Deutsch erschienen ist. Doch gerade dieses Drehbuch ist der eindeutige Schwachpunkt des Films. Vieles ist zu lang, bis auf einige spritzige Dialogzeilen zu behäbig erzählt, und mehr als einmal ertappt man sich als Zuschauer bei der Frage, was hier eigentlich genau erzählt wird, und warum.

Erstaunlich ist nur, dass diese Schwäche des Drehbuchs überhaupt nicht stört. Denn Ridley Scott („Blade Runner“, „Gladiator“) ist ein so hervorragender Regisseur, dass er Schwächen geschickt überspielt. Umso mehr setzt er auf ein Kino der Schauwerte und des souverän und flott inszenierten Spektakels. Dabei helfen ihm seine durchweg gelungen eingesetzten, herrlich komischen Darsteller: Neben den drei Hauptdarstellern, unter denen Lady Gaga die exzellenteste, erstaunlichste Vorstellung bietet, muss man zumindest Jared Leto, Salma Hayek und Jeremy Irons erwähnen. Nicht weniger wichtig ist der Einsatz der Musik: Ein paar Opernarien, zentral sind aber die Disco-Pop-Hits der späten 80er-Jahre.

Der harte Kern des Films schildert hingegen den Übergang der klassischen Wirtschaft zum Neoliberalismus: Familienunternehmen werden zu Weltkonzernen oder von diesen gekauft um die Marke für den globalen Handel auszuschlachten.

Hätten tatsächlich, wie ursprünglich geplant, Angelina Jolie und Leonardo DiCaprio die Hauptrollen in dieser Geschichte vom Untergang eines Modehauses gespielt, wäre es ein komplett anderer Film geworden. Ernster, vielleicht auch besser, aber bestimmt nicht annähernd so bissig und böse und dabei doch so unterhaltsam.