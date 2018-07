Neu im Kino „Hotel Transilvanien 3 – Ein Monster Urlaub“

Der zweite Teil des animierten Abenteuers „Hotel Transsilvanien“ war eines jener seltenen Beispiele für Filme, deren Fortsetzung besser ist als das Original. Wird es dem Team um Regisseur Genndy Tartakovsky gelingen, mit einem dritten Teil das Niveau zu halten oder gar noch einen draufzusetzen?

Was bisher geschah: Dracula kümmert sich liebevoll um seine Tochter Mavis. Der Graf hat in Rumänien ein Hotel erbaut, das sich an eine sehr spezielle Zielgruppe wendet. Monster aus aller Welt steigen hier ab, um sich zu erholen. Frankensteins Monster, die Mumie und der Unsichtbare sind mehr als nur Gäste, sondern enge Freunde des spitzzahnigen Hoteliers. Mavis hat sich einen menschlichen Mann geangelt und ist stolze Mama. Im dritten Teil nun ist der Graf einsam und überarbeitet. Das entgeht seiner Tochter natürlich nicht, die Dracula eine Auszeit verordnet. Die Reise ins Blaue startet mit einem sehr speziellen Flug Richtung Bermuda-Dreieck. Dort legt ein wahrhaft monströser Pott zu einer Kreuzfahrt ab. Das Ruder führt Kapitän Ericka, deren liebreizender Anblick Dracula sofort in einen Zustand der Ekstase versetzt. Sie ist zwar ein Mensch, aber was soll’s? Aber natürlich nehmen damit auch die Probleme ihren Anfang, die sich zur Bedrohung für die gesamte Monsterschaft auswachsen.

Vielleicht werden sich die jungen Kinofreunde irgendwann einmal bei Slasher-Filmen und „Saw“-Ablegern amüsieren. Heute genügt ihnen das temporeiche und ungemein einfallsreiche Werk „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub“ völlig, um sich zu amüsieren. Die Botschaft der hochwertig animierten Geschichte ist klar: Es ist Wurscht, wie du aussiehst. Monster wie du und ich können immer Spaß zusammen haben. Einen schönen Gruß an Top Model & Co.. Darüber hinaus wird Techno als die Musik des Bösen entlarvt. Und der Oldie „Macarena“ dürfte auf den Schulplätzen der Republik wieder schwer in Mode geraten.

Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub. Regie: Genndy Tartakovsky. Mit den deutschen Stimmen von Janina Uhse, Anke Engelke, Rick Kavanian. USA 2018, 97 Minuten. Ohne Altersbeschränkung.